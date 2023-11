Milan-Borussia Dortmund, appello del club ai tifosi: “Portate le sciarpe”

Manca sempre meno a Milan-Borussia Dortmund, gara da dentro o fuori in Champions League.

Il match, in programma domani sera a San Siro, sarà decisivo per la stagione del Milan. Lo stesso Pioli in conferenza stampa l’ha presentata affermando: “Match della svolta“.

I tifosi rossoneri, anche in questa occasione, hanno risposto presente. Lo stadio è infatti nuovamente sold out.

Richiesta ai tifosi per Milan-Borussia Dortmund

Il Milan conta molto sul supporto dei tifosi. Il club ha infatti lanciato un appello, chiedendo ai 73 mila presenti domani di portare con sè le proprie sciarpe.

L’obiettivo è quello di colorare San Siro all’ingresso in campo dei calciatori.

In occasioni speciali, come le serate di Champions, San Siro ha sempre regalato delle performance eccezionali. La speranza è che domani possano essere proprio i 73 mila tifosi a spingere la palla in rete.

In caso di vittoria, le carte in gioco si mischierebbero nuovamente, con i rossoneri che supererebbero in classifica il Borussia.