Milan-Borussia Dortmund, Cardinale presente a San Siro: sarà l’occasione per l’annuncio

Gerry Cardinale sarà allo stadio San Siro per Milan-Borussia Dortmund di Champions League: annuncio in vista che farà felici tutti i tifosi.

La sosta per le nazionali si avvia verso la sua conclusione (stasera le ultime gare di qualificazioni a Euro 2024) e si avvicina il ritorno della Serie A. Questo weekend si scenderà in campo per la tredicesima giornata di campionato: si parte sabato 25 novembre con Salernitana-Lazio alle 15, Atalanta-Napoli alle ore 18 e l’anticipo del sabato sera delle 20:45 tra Milan e Fiorentina.

Una gara particolarmente delicata per i rossoneri, reduci dal pareggio sofferto contro il Lecce nell’ultimo turno prima della sosta. Stefano Pioli sfida il proprio passato con la consapevolezza di non poter sbagliare più: serviranno i tre punti davanti al pubblico di San Siro per evitare una dura contestazione.

Ma i tifosi sono in trepidante attesa soprattutto per la gara di Champions League che si giocherà soltanto tre giorni dopo: a Milano è atteso il Borussia Dortmund in quella che sarà una partita da dentro o fuori per i rossoneri. A San Siro ci sarà anche Gerry Cardinale ad assistere al big match: potrebbe essere questa l’occasione per il grande annuncio?

Cardinale pronto al grande annuncio

Il Gruppo F di questa Champions League è sicuramente il più equilibrato: a due giornate dal termine della fase a gironi, tutte e quattro le squadre sono ancora in corsa per tutto. Il Milan è terzo a quota 5 punti, dietro a Borussia Dortmund (7) e PSG (6) e a solo +1 dal Newcastle quarto. In caso di sconfitta contro i tedeschi e di contemporanea vittoria dei parigini sul Newcastle, il Milan sarebbe fuori dai giochi per la qualificazione agli ottavi di finale.

La squadra sarà quindi totalmente concentrata sull’obiettivo, cercando di uscire dallo stadio con tre punti fondamentali ai fini della qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Cardinale, invece, potrebbe approfittare della sua presenza a Milano per annunciare il ritorno in società di Zlatan Ibrahimovic.

Il campione svedese è atteso con ansia dai tifosi, ma l’annuncio tarda ad arrivare. Secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe essere proprio Milan-Borussia Dortmund l’occasione giusta per il suo ingresso in società come “consigliere speciale” di Gerry Cardinale. Ibra non sarà una presenza fissa a Milanello, ma sarà un’ottima spalla per Stefano Pioli, alla ricerca di un uomo di campo da avere al suo fianco all’interno dello spogliatoio rossonero.