Milan-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: la scelta a centrocampo

Manca sempre meno all’inizio di Milan-Borussia Dortmund, sfida valida per il girone F di Champions League.

I rossoneri non possono sbagliare. Per sperare di proseguire il proprio cammino nella massima competizione europea servono i tre punti, tre punti che permetterebbero al Milan di sorpassare in classifica proprio il Borussia Dortmund.

Con Leao e Okafor out, entrambi per infortunio, il tridente offensivo è quasi obbligato: Pioli scegli dal primo minuto Chukwueze, Giroud, al rientro dalla squalifica in Serie A, e Pulisic.

In porta confermato Maignan, reduce da una super gara contro la Fiorentina nonostante la febbre alta. Difesa a quattro composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez.

Adli dal primo minuto: panchina per Krunic

A centrocampo Pioli sceglie Adli e non Krunic. Al suo fianco Reijnders, mentre in posizione di trequartista agirà Loftus-Cheek.

MILAN (4231): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.