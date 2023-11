Milan – Borussia Dortmund, ultimi dubbi di formazione per Pioli

Il probabile undici schierato dall’allenatore rossonero, c’è tanta attesa per le sue scelte.

Il conto alla rovescia per Milan Borussia Dortmund è giunto quasi al termine, tra meno di ventiquattro ore il direttore di gara darà il via al match. I meneghini dovranno ad ogni costo trovare la vittoria, l’apporto del pubblico di fede milanista sarà indispensabile.

Al tempo stesso, sarà fondamentale mantenere ritmi alti e prestare attenzione sui minimi particolari per tutta la durata dell’incontro, come in ogni partita di Champions League. Il lavoro è affidato a Pioli, saranno da osservare le istruzioni impartite alla squadra.

Milan Borussia Dortmund, scelto il trio d’attacco

Proprio l’allenatore emiliano, nelle prossime ore, dovrà risolvere gli ultimi dilemmi di formazione. Da sottolineare l’assenza di Rafa Leao, ai box dopo l’infortunio di natura muscolare rimediato a Lecce. Di seguito la probabile formazione titolare dei rossoneri.

A difendere i pali della porta milanista ci sarà il solito ed imprescindibile Maignan, coadiuvato da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo – reparto in cui Pioli ha i maggiori dubbi – Rade Krunic e Tijjani Reijnders dovrebbero spuntarla, con Loftus Cheek che di conseguenza dovrebbe agire da trequartista a supporto di Chukwueze e Pulisic. Nessuna sorpresa nel ruolo di centravanti, occupato da Olivier Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Pulisic; Giroud.