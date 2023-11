Milan, cambia l’obiettivo: nuovo nome per l’attacco, bastano 20 milioni

Mentre il Milan fa i conti con una stagione che procede un pò a fatica, i dirigenti meditano sui possibili rinforzi invernali ed estivi previsti per il progetto di Pioli.

Così come il Milan cerca di procedere, seppur con qualche fatica, nel fulcro della stagione 2023/2024 a suon di prestazioni sul campo, la sua dirigenza si sta già mobilitando per osservare i possibili nuovi rinforzi. L’assenza di una vittoria ‘italiana’ da oltre un mese e il filotto di infortuni ormai da record richiede un intervento quasi immediato e per cui si lavora già in previsione di gennaio.

La dirigenza rossonera è consapevole di quanto possa essere difficile per i propri giocatori affrontare diversi impegni settimanali fra Europa e campionato. Ma dopo il percorso dello scorso anno in Champions, e soprattutto in virtù del DNA rossonero, non possono essere concesse ulteriori sbavature. Specie se, durante la finestra del mercato estivo, tanti nuovi acquisti sono stati messi a segno.

Proprio per questo, l’a.d. del Milan Furlani e tutto il resto della dirigenza si è già mossa verso un nuovo, diverso obiettivo. Con lo scopo, chiaramente, di creare un reparto d’attacco per il presente e il futuro.

Mercato Milan: l’attaccante che piace a Furlani

Che fosse necessario un pronto intervento per l’attacco rossonero era cosa già nota da tempo. Nonostante i numerosi innesti dell’estate 2023, mancava ancora qualcosa alla formazione di Pioli. E ora il Milan è pronto a tutto pur di portare a casa un attaccante titolare.

E secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’osservato speciale dei dirigenti rossoneri sarebbe Sheraldo Becker, attaccante olandese di proprietà dell’Union Berlino.

Classe 1995, originario del Suriname, il numero 27 della squadra tedesca sembrerebbe non trovarsi più a suo agio nel club di Bundesliga. Il periodo difficile che la squadra di Berlino sta vivendo non lo aiuta di certo. Nonostante i goal e gli assist (rispettivamente tre e due, in tutte le competizioni disputate) non stiano di certo mancando da parte sua.

Il periodo si difficoltà, però, potrebbe aiutare Furlani & company ad abbassare la cifra piuttosto alta richiesta per il giocatore. Si tratta, infatti, di 15-20 milioni di euro. Attenzione, però, ad un’altra variabile da non sottovalutare: l’attaccante è in scadenza di contratto, e pare che in casa dell’Union Berlino non si stia discutendo di un possibile rinnovo, dopo l’ultimo effettuato nel giugno 2022.

Insomma: il Milan potrebbe approfittarne. E così avrebbe con sé un giocatore duttile e completo, una seconda punta – secondo il suo ruolo naturale – abile anche come ala destra e punta centrale. Un vice Giroud, e non solo, costante e pronto ad impattare sulla partita.