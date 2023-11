Milan, che guaio per Giroud: rischia una stangata pesante

Costa caro al Milan il pareggio con il Lecce: nel finale Giroud viene espulso, ora il francese rischia grosso in campionato.

Prosegue la striscia negativa di risultati per il Milan che si ferma con il Lecce, dopo le pesanti sconfitte con Udinese e Juventus e nel mezzo il pareggio con il Napoli. Al Via del Mare i giallorossi recuperano le due reti e sfiorano una vittoria nei minuti di recupero che sarebbe stata incredibile. Nel primo tempo gli uomini di Pioli restano in controllo e sembrano mettere in cassaforte il risultato con i gol di Giroud e di Rejinders, ma al rientro dagli spogliatoi è tutta un’altra storia: i rossoneri non reggono fisicamente e si fanno recuperare.

D’Aversa inserisce forze fresche capaci di ribaltare il risultato: su tutti protagonista assoluto Sansone che entra e segna dopo 180 secondi e apre alla rimonta. Poi pareggia Banda, ma è un altro subentrato che fa tremare i rossoneri. Nei minuti di recupero Piccolo fa il 3-2, ma il gol viene annullato in un secondo momento dopo un check dalla sala Var poiché viziato da un fallo a inizio azione proprio dell’attaccanti ai danni del difensore Thiaw.

Giroud rischia la stangata pesante

Nel finale c’è anche spazio per un’espulsione: al minuto 93 Olivier Giroud va in contrasto con Pongracic per intercettare un lancio del compagno, il difensore avversario prende palla con la mano ma l’arbitro non fischia un fallo a favore del Milan.

Non ci sta il francese che protesta animosamente e riceve il cartellino giallo. L’attaccante, però, in seguito perde la testa ed esagera con le proteste continuando a inveire contro Abisso. Il direttore di gara, quindi, decide per l’espulsione diretta.

Il Milan, così, resta in 10 e gioca gli ultimi minuti difendendo il risultato. Poco dopo anche l’occasione per Piccolo che, come detto precedentemente, porta avanti i giallorossi ma poi viene fermato dal Var. Un rosso che potrebbe costare caro a Olivier Giroud, quarto giocatore rossonero espulso in stagione dopo Tomori, Maignan e Thiaw. Non è stato ancora chiarito cosa ha scritto Abisso nelle note riguardanti i cartellini, ma è certo che le parole con cui si è rivolto il francese all’arbitro non saranno passate inosservate.

Lo stop, dunque, potrebbe limitarsi a una sola giornata, evitando solamente la Fiorentina in casa, ma nel caso peggiore il francese potrebbe arrivare anche a quattro giornate, saltando Fiorentina, Frosinone, Atalanta e Monza.