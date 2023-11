Milan, che sorpresa: a San Siro per la cessione

Il Milan è pronto a chiudere un nuovo colpo ad entrata già a Gennaio per alcuni milioni. L’agente del giovane giocatore si trovava a San Siro per la partita tra Milan e PSG

Il Milan, dopo aver portato avanti una sessione di mercato estivo piuttosto intensiva, è pronto a chiudere nuovi colpo in entrata già a gennaio per poter rinnovare la squadra a disposizione di Stefano Pioli. Infatti, i dirigenti rossoneri sono all’opera per poter assicurare al loro club i profili migliori da aggiungere alla rosa del Milan.

I profili nel mirino dei dirigenti club rossonero, al momento, sono vari e, dunque, bisognerà aspettare solo gennaio per vedere cosa potrà andare effettivamente in porto.

A sorprendere tutti i tifosi rossoneri è stata proprio la presenza di Ramón Planes, il direttore sportivo del Beltis Siviglia, a San Siro per la partita di ritorno del girone di Champions League tra Milan e Paris Siant-German, vinta dai rossoneri per 2-1.

L’ex giocatore spagnolo si trovava allo stadio del Milan come uno degli addetti al lavori, tuttavia, egli è anche il ds del Beltis Siviglia, squadra spagnola in cui gioca Juan Miranda, uno dei giocatori per i quali il Milan ha mostrato il proprio interesse in vista della prossima stagione di calciomercato.

Juan Miranda al Milan, il direttore sportivo del Siviglia si trovava a San Siro per Milan-PSG

Juan Miranda, terzino sinistro del Beltis Siviglia che milita nel primo campionato spagnolo, è uno dei principali profili che i dirigenti rossoneri hanno nel loro mirino per poter acquistare, al più presto, il suo cartellino. Il giovane difensore spagnolo ha il contratto in scadenza quest’estate con il club della Liga e, dunque, potrebbe arrivare a Milano a parametro zero. Tuttavia, l’obiettivo dei dirigenti del Milan è quello di poter acquistare il suo cartellino già a gennaio per circa 2-3 milioni di euro.

A dare speranza ai tifosi del Milan è stata proprio la presenza di Ramón Planes a San Siro per la sfida di Champions League del Milan. Nonostante il ds del Beltis Siviglia si trovasse a Milano per un altro motivo, non è da escludere un contatto con i dirigenti sportivi del Milan. Adesso, dunque, non resta che aspettare il mercato invernale per vedere se Juan Miranda riuscirà ad approdare in Italia per poter indossare la maglia rossonera.