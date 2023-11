Milan, Colpani fa sognare i tifosi: “Da piccolo tifavo i rossoneri”

Le sorprendenti dichiarazioni del centrocampista offensivo italiano lasciano sperare il popolo milanista.

I rossoneri si avvicinano al ritorno in campo, a Milanello l’attenzione è tutta rivolta al posticipo di sabato prossimo che andrà in scena contro la Fiorentina, a San Siro. Si preannuncia una sfida di grande spettacolo, i due tecnici sono tra i più preparati dell’intero campionato.

I padroni di casa dovranno ad ogni costo ritornare alla conquista dei tre punti, la situazione di classifica del Milan peggiora di partita in partita e il primato, occupato dai cugini dell’Inter, si allontana sempre di più. Pioli e i giocatori devono assolutamente invertire la rotta, il Diavolo ambisce al ventesimo Scudetto.

Il morale dei tifosi è indubbiamente basso, sono troppi i passi falsi della formazione meneghina. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una notizia che fa sognare l’intera piazza: infatti, la grande sorpresa del campionato Andrea Colpani, ha rilasciato un’intervista a SportWeek menzionando i rossoneri.

Di seguito quanto dichiarato:

“Da piccolo tifavo per i rossoneri. Un mio zio ha una concessionaria di pubblicità che lavora per Milan e Inter, quindi ha sempre i biglietti per lo stadio e nel 2005 mi portò a San Siro. Ero in uno Sky box con di fianco Berlusconi, lui fu molto disponibile e scattammo una foto insieme. Lo ringrazierò sempre, mi emoziono ancora quando parlo di lui”.