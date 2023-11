Milan, colpo chiuso: non ci sono dubbi, trovato l’accordo per portarlo a Milano

Il Milan è pronto a concretizzare il colpo per la retroguardia. Mister Stefano Pioli si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo.

Con le diverse assenze nella linea difensiva, il Milan ha dedicato tempo e risorse nella ricerca di un rinforzo per consolidare la retroguardia. Dopo attente valutazioni, la società rossonera è pronta ad ultimare un affare di rilievo per la difesa. Il club ha siglato un accordo a parametro zero, assicurandosi il vice di Theo Hernandez. La dirigenza rossonera ha messo le mani su un giocatore di prospettiva e valore per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Il nuovo acquisto si profila come un’aggiunta cruciale per il Milan, fornendo profondità e qualità alla difesa. Il giocatore è stato individuato dopo un’analisi approfondita e il suo ingresso in squadra è atteso con grande entusiasmo. Il Milan è pronto a rafforzare la sua retroguardia con un nuovo acquisto di spessore. Il mister Stefano Pioli si appresta ad accogliere un’aggiunta di valore per il reparto difensivo.

Il Milan affonda il colpo

Il Milan sembra essersi assicurato l’arrivo del talentuoso terzino sinistro Juan Miranda dal Betis Siviglia, con un accordo che si preannuncia promettente per i rossoneri.

Secondo quanto riportato da TMW, il colpo è stato sigillato a parametro zero, garantendo al club rossonero l’acquisizione di Juan Miranda senza alcun costo di trasferimento. Il giovane difensore spagnolo classe 2000 sottoscriverà un contratto di 5 anni, con un guadagno stimato a 2 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi.

Tuttavia, ci sono delle clausole interessanti nell’accordo che potrebbero modificare la durata del contratto. Nel caso in cui il direttore sportivo Furlani decida di accelerare l’arrivo di Miranda a Milanello di sei mesi, pagando un indennizzo al Betis, il contratto sarà ridotto a 4 anni e mezzo.

Questa mossa rappresenta un passo significativo per il Milan nell’implementazione della propria strategia di rinforzo della rosa. Miranda è considerato uno dei giovani talenti emergenti nel panorama calcistico europeo, e la sua esperienza al Betis ha evidenziato le sue capacità tecniche e tattiche.

L’arrivo di Miranda potrebbe rappresentare una soluzione importante per la fascia sinistra del Milan di mister Stefano Pioli, offrendo opzioni sia difensive che offensive grazie alle sue doti di corsa e al suo contributo in fase d’attacco. Si attende ora con grande interesse l’inizio della sua avventura in maglia rossonera, mentre i tifosi non vedono l’ora di vedere il suo impatto sul terreno di San Siro.