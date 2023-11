Milan, colpo vicino? Arriva la conferma

Calciomercato Milan, colpo vicino alla chiusura? Arriva la conferma sul possibile futuro in rossonero del calciatore.

Sono settimane molto difficili in casa Milan. Nell’ambiente non si respira di certo entusiasmo visti gli ultimi risultati ottenuti in Serie A e Champions League. I rossoneri sono in un brutto periodo e continuare a perdere non li può aiutare, perché ci sono già diversi calciatori demoralizzati e altri in cerca di nuove sfide da affrontare nelle prossime settimane. Il club rossonero non sta ottenendo i risultati voluti e la squadra lo sa molto bene, ma per tornare ai livelli di prima bisogna riiniziare ad esaltare le qualità di calciatori come Leao, Giroud e Theo Hernandez.

Infatti, il periodo di crisi rossonera si basa anche sul rendimento dei migliori calciatori in rosa. Il terzino francese sembra non essere più quello di prima, mentre l’attaccante portoghese vuole dimostrare di potersi caricare sulle spalle sia il club rossonero, che la Nazionale.

Quest’estate ha visto una finestra di mercato molto lunga e piena di colpi di scena. Il Milan è stata la squadra italiana con più acquisti nella sessione di mercato finanziati grazie alla cessione record di Sandro Tonali, trasferitosi al Newcastle per 80 milioni di euro. Diversi dei nuovi arrivati non stanno però dimostrando prestazioni all’altezza del campionato italiano e gli infortuni non sono affatto pochi.

Tra i più lunghi si vedono l’infortunio di Kalulu, che dovrà stare fuori 4 mesi, e quello di Pellegrino, out 2 mesi. Oltre ai due difensori centrali, a stare fermo diverso tempo sarà ance l’esterno destro Chukwueze, arrivato quest’estate dal Villareal per circa 20 milioni. Finora, il mercato non si è rivelato all’altezza delle pretese che hanno dirigenti e tifosi, ma il mese di gennaio è vicino e i club possono decidere se intervenire o meno.

Mercato Milan, idea Kiwior per la difesa: la situazione

Il club rossonero, in questo momento, non può che pensare ad un difensore centrale capace di completare un reparto molto lungo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il taccuino rossonero vede un difensore che attualmente non si trova in Italia, bensì in Inghilterra.

Si tratta di Jakub Kiwior, difensore classe 00′ dell’Arsenal. Arkadiusz Reca, calciatore e suo ex compagno a La Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul centrale polacco, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: