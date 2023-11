Ansia Milan, emergenza cartellini rossi: il dato è impietoso

Il Milan pareggia contro il Lecce, emerge un dato preoccupante in campionato che inchioda i rossoneri allenati da Pioli.

Il Milan si ferma a Lecce: al Via del Mare i rossoneri sfiorano la sconfitta su rimonta dei giallorossi che sono abili a rimontare le due reti e vanno vicini al gol vittoria. Nel primo tempo gli uomini di Pioli sembrano in controllo del match e con 1-2 vanno prima in vantaggio e poi raddoppiano in meno di 7 minuti.

Nella ripresa, però, il Milan crolla. Merito anche dei cambi azzeccati di D’Aversa che inserisce forze fresche nel Lecce: dentro Blin, Sansone e Piccoli, protagonisti di una rimonta che stava per diventare impresa.

Contro il Lecce il dato è impietoso

Partita combattuta fino all’ultimo respiro. Succede di tutto nei minuti di recupero: dopo le reti di Sansone e Banda, Piccolo segna il terzo gol ma l’azione è viziata da un fallo sul Thiaw e per questo viene annullata.

Risultato che resta sul 2-2 fino al triplice fischio. A peggiorare, però, una situazione già complessa in casa Milan anche il cartellino rosso di Olivier Giroud: il francese è il quarto rossonero che viene espulso.

Prima di lui Tomori contro la Roma il 1° settembre all’Olimpico, Maignan il 7 ottobre contro il Genoa a Marassi e Thiaw in casa lo scorso 22 ottobre. Numeri preoccupanti se si pensa che siamo ancora nella prima parte di stagione.