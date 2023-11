Milan, dopo la Champions tocca al Lecce: titolare in dubbio

Il Milan batte il PSG in Champions League, ma ora è tempo di pensare al campionato. Sabato pomeriggio in programma c’è la trasferta a Lecce, ma c’è un titolare in dubbio.

Dopo la fantastica vittoria portata a casa ieri sera a San Siro, contro il PSG il Milan deve ritornare a concentrarsi sul campionato, dove i rossoneri non vincono dal 7 ottobre. La prossima gara della squadra di Stefano Pioli sarà sabato 11 novembre alle 15:00, in trasferta contro il Lecce. Il Milan, al momento deve ancora fare i conti con i diversi infortuni, a cui si aggiunge quello di Pulisic, rimediato ieri sera nei minuti finali del big match. Al momento non si conoscono le sue condizioni, Pioli nel post gara ha parlato di crampi nello stesso punto dove in precedenza il giocatore aveva già subito un infortunio. Dunque potrebbe essere a rischio per la gara di sabato pomeriggio.

Almqvist a rischio per Lecce-Milan

Anche il Lecce, però deve fare i conti con un infortunio: quello di Pontus Skule Erik Almqvist. Il giocatore è stato costretto ad abbandonare la seduta di allenamento odierna a causa di un problema muscolare.

A renderlo noto lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale: