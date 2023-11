Milan, è ufficiale: si ritira dal calcio

Il giocatore olandese, spesso accostato al Milan, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato

Spesso, i giocatori, dopo numerosi anni sul campo da gioco, verso il termine della loro carriera, finiscono per giocare in ambienti meno competitivi a causa dell’età che risente sul corpo. Altre volte, invece, alcuni profili decidono di dare il massimo fino all’ultimo minuto della loro carriera da giocatori.

Il calcio, molto spesso, è imprevedibile. Un giorno sei un fenomeno, quello dopo fatichi ad avere minuti nelle gambe e, questo, porta i giocatori a svalutarsi e a dover girare per poter trovare una squadra che dia loro la possibilità di giocare più a lungo.

Sfortunatamente, questo, è stato proprio il caso di Royston Drenthe. L’esterno olandese era stato accostato numerose volte al Milan, tuttavia, adesso, dopo 18 anni di carriera ha deciso di annunciare ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato. Drenthe, sicuramente, verrà ricordato per il suo personaggio esuberante e la sua capigliatura ma, inoltre, verrà ricordato anche per le numerose squadre in cui è passato negli ultimi anni.

Royston Drenthe annuncia il ritiro dal calcio, era stato molto vicino al Milan

L’esterno olandese ha iniziato la sua carriera calcistica nell’Excelsior per poi passare al Feyenoord dove, nonostante la giovane età, avrebbe passato gli anni più brillanti della sua carriera. In quello stesso periodo ha giocato per l’under 21 della nazionale olandese dove, grazie alle sue dimostrazioni sul campo, è entrato nel mirino del Real Madrid. Una volta giunto in Spagna, Drenthe è subito diventato uno dei titolari dei Blancos. Dopo poco, però, Marcelo gli ruba il posto da titolare e, questo, dopo due anni, lo indurrà a dire definitivamente addio al Real Madrid per poter trovare lo spazio che meritava in quel periodo.

Tuttavia, l’addio al club spagnolo ha dato il via alla decadenza della sua carriera. Infatti, dal quel momento, Drenthe ha cambiato numerosissime squadre tra Inghilterra, Spagna, Turchia, Russia ed Emirati Arabi fino ad arrivare al Racing Merida, squadra che milita addirittura nella sesta divisione del campionato spagnolo.

Proprio questo ha portato l’attaccante olandese a decidere di chiudere definitivamente la sua carriera da calciatore. Magari, se Drenthe fosse arrivato al Milan una delle volte che era stato accostato, la sua carriera sarebbe potuta essere molto differente e, magari, avrebbe potuto conoscere una gloria maggiore rispetto a quella avuta.