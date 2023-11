Milan, ecco il bomber: il vice Giroud spiazza tutti

Il Milan ha già pronto il giocatore perfetto per il vice di Olivier Giroud. L’attaccante italiano, presto, dopo il prestito, potrebbe tornare al Milan

Il Milan, finalmente, dopo un periodo piuttosto buio è tornato a splendere. Infatti, i rossoneri sono riusciti a battere il PSG nella gara di ritorno dei gironi di Champions League. A segnare il gol vittoria, quello del 2-1, è stato proprio Olivier Giroud, attaccante francese rossonero.

Il giocatore numero 9 del Milan, ormai da due anni, è uno dei più performanti nella squadra di Stefano Pioli, infatti, dal 2021, è riuscito a portare a segno più di 30 gol tra campionato e Champions League. Adesso, però, il Milan è pronto a trovare un sostituto valido per poter dare all’attaccante francese un po’ di riposo.

Infatti, per il momento, i vice Giroud sono Jovic e Okafor ma, da iniziò campionato, non hanno ottenuto molto spazio, dunque, i dirigenti rossoneri sono pronti a far tornare l’attaccante italiano al Milan dopo un anno di prestito per poter, finalmente, occupare il ruolo di punta centrale, anche se come vice, al club rossonero.

Per l’appunto sembrerebbe che, presto, Lorenzo Colombo potrebbe tornare a Milano dopo il prestito al Monza, dove ha già ottenuto ottimi risultati. A parlare della situazione è stato anche Tommaso Turci, giornalista di DAZN.

Lorenzo Colombo potrebbe tornare al Milan, le parole di Tommaso Turci a riguardo

Calciomercato.it ha invitato il giornalista Tommaso Turci in diretta e, durante il programma, hanno discusso di diversi temi sul Milan, dal ritorno di Ibrahimovic fino alla possibilità di Lorenzo Colombo di diventare il vice di Olivier Giroud.

Ecco le parole del giornalista italiano a riguardo:

Il profilo che potesse dare una mano a Giroud, il Milan ce l’aveva già in casa ed è quello di Lorenzo Colombo – afferma Turci -. Secondo me, dopo una stagione di crescita con il Monza, può rientrare alla base per fare il vice Olivier, se dovesse stare ancora così bene. Il francese è un centravanti che nelle grandi partite si esalta sempre e non manca mai gli appuntamenti importanti, con gol pesanti. E’ evidente che la scorsa estate il Milan non sia riuscito a trovare un vice Giroud

Grazie alle ottime qualità che ha dimostrato in poche partite, secondo Turci, Lorenzo Colombo potrebbe essere il candidato perfetto per occupare il ruolo di vice Giroud.