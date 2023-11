Milan, fase delicatissima: l’allenatore fa chiarezza

Il Milan vive uno dei periodi più bui degli ultimi anni sotto la guida di Stefano Pioli, squadra altalenante e i tanti infortuni non aiutano i rossoneri a scacciare la crisi degli ultimi match di campionato.

Il Milan, dopo il Napoli, è l’altro grande rimpianto di questa stagione fino ad ora. I rossoneri non si sono fatti trovare pronti nel momento giusto e pagano degli appannamenti nelle ultime uscite stagionali in campionato. La sconfitta contro l’Udinese e le due rimonte subite fuori casa a Napoli ed a Lecce sono il segnale di una squadra che mentalmente non c’è.

Gli uomini di Stefano Pioli nei due pareggi per 2-2, subiti in rimonta, sono stati graziati in entrambi i casi una volta da Kvara che non angola bene il tiro che avrebbe portato il risultato sul 3-2 per il Napoli, mentre con il Lecce sono stati salvati dal Var che ha annullato la fantastica rete da 40 metri di Piccoli, che sarebbe valsa la vittoria giallo rossa che era sotto 2-0 dopo il primo tempo. Sulla situazione è intervenuto Cesare Prandelli, ex Ct della nazionale.

Prandelli duro con il Milan ‘Sono in confusione’

L’ex allenatore di fiorentina ed Italia ha parlato del momento no del Milan a Radio 1. Intervenuto al programma Radio Anch’io Sport ha parlato così del Milan:

Il Milan è in una fase di confusione. Bisogna capire bene quale sarà il ruolo di Ibrahimovic. Penso che Pioli non abbia bisogno di alcun tipo di appoggio, se non persone di personalità come Ibra per condividere con i dirigenti la gestione del gruppo. L’allenatore non può fare tutto. Pioli allena da trent’anni, ha capacità, innovazione ed equilibrio, credo ci sia confusione sul possibile ruolo di Ibra.

Momento critico quindi in casa Milan nelle ultime settimane. Rossoneri che sono a due facce, perdono e subiscono rimonte in campionato ma battono il Psg in Champions League. Passaggio della coppa europea che ora, grazie alla vittoria contro i francesi diventa possibile, con il campionato in sottofondo che però non concede gioie ai tifosi rossoneri.

Osservazioni, quelle dell’ex CT della nazionale che fanno riflettere. Stefano Pioli ha bisogno di una mano nella gestione del gruppo per non perdere la bussola? C’è bisogno proprio di Ibrahimovic per far tornare sulla retta via la squadra rossonera?

La dirigenza milanista, deve valutare se serve la stella svedese per tornare competitivi su tutti i fronti o un cambio di gestione tattica con l’esonero del tecnico Stefano Pioli.