Milan, finalmente una buona notizia: c’è l’annuncio che fa esultare Pioli

Il Milan dovrà valutare bene chi schierare in attacco a causa degli infortuni, la notizia, però, fa sorridere Pioli

Il Milan, in questo momento, deve fare i conti con numerosi infortuni in tutti i reparti. Specialmente, però, Stefano Pioli dovrà stare ben attento a chi schierare in attacco per la partita contro la Fiorentina. Infatti, l’allenatore rossonero non potrà contare nemmeno su Olivier Giroud che, a causa del cartellino rosso preso contro il Frosinone, dovrà saltare ben due giornate di campionato. Adesso, però, Pioli può finalmente sorridere, infatti, Francesco Camarda potrà essere convocato in prima squadra nella prossima partita.

Arriva il via libera della FIGC, Camarda è tesserato in prima squadra

Considerato l’allarme per l’attacco rossonero, Stefano Pioli ha dovuto trovare subito una soluzione. Infatti, l’allenatore del Milan ha convocato Francesco Camarda per il match contro la Fiorentina e, dopo aver consegnato i dovuti documenti, è arrivato il via libera.

Ecco il comunicato del Comitato Comunale Lombardia:

Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., è stata concessa deroga ai seguenti calciatori/calciatrici ‘giovani’ tesserati: Camarda Francesco

Dunque sembra che Pioli potrà sicuramente contare sul giovane talento rossonero.