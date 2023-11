Milan-Fiorentina affidata a Di Bello: chi sarà al VAR

Svelata la squadra arbitrale a cui è stato affidato il match Milan-Fiorentina che si giocherà sabato sera a San Siro.

Il Milan è pronto per riscendere in campo a San Siro per la tredicesima giornata di campionato e affronterà la Fiorentina di Italiano. I rossoneri non riescono a portare a casa una vittoria dal 7 ottobre contro il Genoa grazie alla rete di Pulisic dello 0-1, arrivata nei minuti finali. Per la squadra di Pioli sarà importantissimo provare a vincere soprattutto in ottica classifica, visto che domenica sera si giocherà Juventus-Inter.

Svelati i nomi di chi ci sarà in sala var per Milan-Fiorentina

A dirigere Milan-Fiorentina sarà Marco Di Bello, che con i rossoneri ha già due precedenti: un altro Fiorentina-Milan finito 2-1 per i violi e Lazio-Milan finito 0-4.

Di Bello sarà assistito da Pietro Dei Giudici e Damiani Margani. Il quarto uomo del match sarà Antonio Rapuano. La sala var sarà invece affidata a Mazzoleni mentre all’avar ci sarà Pagnotta.