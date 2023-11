Milan-Fiorentina, Italiano recupera i pezzi: due rientri importanti a San Siro

Vincenzo Italiano recupera i pezzi in vista di Milan-Fiorentina, due giocatori sono pronti a tornare in campo

La sosta per le nazionali, puntualmente, crea numerosi problemi ai giocatori che, troppo spesso, si infortunano. Adesso, anche Vincenzo Italiano, a causa di diversi giocatori indisponibili, dovrà valutare bene la formazione per la partita contro il Milan a San Siro. Tuttavia, allo stesso tempo, l’allenatore della Viola può sorridere, infatti, due giocatori hanno recuperato in tempo per il match contro i rossoneri.

Beltran e Kayode tornano disponibili per Milan-Fiorentina

Vincenzo Italiano recupera diversi giocatori che, nelle ultime due settimane, non erano in grado di scendere in campo. Infatti, nell’allenamento di oggi, Michael Kayode e Lucas Beltran sono trovati a svolgere l’intera sessione con il resto della squadra.

Inoltre, anche altri giocatori sono guariti dai loro infortuni e potrebbero essere disponibili. Tra questi ci sono Martinez Quarta e Nico Gonzalez. Italiano, però, certamente non potrà contare sulla presenza di Luca Ranieri che è squalificato.