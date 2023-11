“Milan-Fiorentina non è decisiva per il futuro di Pioli”, rivelazione a sorpresa!

Secondo il noto giornalista non sarà la Fiorentina a decretare il futuro del tecnico rossonero. Le sue parole.

Il Milan dovrà necessariamente ricalibrare al meglio il proprio tiro se vuole continuare in modo compatto la stagione in corso. Stefano Pioli nelle ultime settimane è in un limbo dove è chiamato a farsi da parte dai tifosi e invece sempre confermato dalla società. Durante il programma di Radio 24 ecco il giornalista Francesco Ordine; il suo pensiero sul Milan e Pioli è chiaro.

Milan, le sensazioni del giornalista

Nel corso del programma è intervenuto il giornalista affermando quello che potrebbe essere il punto di svolta del Milan.

I rossoneri sono chiamati a fare bene ma i troppi infortuni ostacolano il percorso rossonero ma un baby Camarda potrebbe risollevare il Milan. Nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, con alla guida Pardo, Capuano e Genta, ecco come ospite Francesco Ordine che, in modo schietto, dice la sua sul futuro di Pioli: