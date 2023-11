Milan, Giroud è nella storia della Champions League: il motivo dopo il gol

Olivier Giroud, dopo il suo ultimo gol in Champions League contro il PSG, entra nella storia della competizione europea

Olivier Giroud è arrivato al Milan nel 2021 e, in questi due anni, ha sempre aiutato la sua squadra a raggiungere la vittoria ed ottenere i tre punti quando possibile. Infatti, in due stagioni con la maglia rossonera è riuscito a portare a segno ben 30 gol e 12 assist solo in Serie A. Oltre le statistiche sul campo, l’attaccante francese è stato stimolante per la squadra anche fuori, negli spogliatoi dove ha sempre supportato e spronato la sua squadra. Olivier Giroud, infatti, sembra essere sempre stato uno dei punti di riferimento per la sua squadra a Milano.

Al momento, la squadra di Stefano Pioli è in un periodo piuttosto complicato, tuttavia, con la vittoria in casa contro il PSG, i rossoneri hanno dimostrato che loro sono sempre in corsa e sono pronti a dimostrare di nuovo le loro ottime qualità sul campo. Il gol del pareggio di Rafael Leao ha dato la spinta alla squadra per lottare ed andare avanti e, dopo pochi minuti, Olivier Giroud ha pensato al raddoppio con un magnifico gol di testa che, ormai, è diventato un suo marchio di fabbrica. L’attaccante del Milan, con questa rete, è entrato definitivamente nella storia della Champions League.

Olivier Giroud entra nella storia della Champions League grazie al suo gol vittoria

La partita a San Siro contro il PSG rimarrà sempre impresso nella mente dell’attaccante del Milan, infatti, con il suo gol vittoria, Olivier Giroud è diventato il giocatore francese più anziano a segnare nella competizione europea. Ecco la statistica offerta da Opta: “Olivier Giroud è diventato il marcatore francese più anziano nella storia della UEFA Champions League (37 anni, 38 giorni), superando Laurent Blanc (36 anni, 338 giorni)”.



Dunque, il numero 9 del Milan, oltre ad aver regalato 3 punti alla squadra rossonera per la fase a gironi della Champions League, ha anche regalato un nuovo record per la sua carriera da attaccante. Infatti, questa, sarà una serata da ricordare con orgoglio per Olivier Giroud e tutta la squadra che, grazie a questa vittoria, possono ancora sognare il passaggio dei gironi e la qualificazione agli ottavi. Adesso, il Milan dovrà giocarsi il tutto per tutto nelle prossime partite di Champions League e dovranno impegnarsi per accumulare più punti possibile.