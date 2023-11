Milan, i rossoneri in nazionale: date e orari dei match

Gli uomini di Pioli daranno il loro contributo durante la sosta per le nazionali, l’ultima di questo 2023

Questa settimana non si parlerà di campionato e di Serie A, ma di nazionali e di qualificazioni valide per i prossimi Europei, con l’Italia di Luciano Spalletti che sarà impegnata venerdì sera all’Olimpico di Roma contro la Macedonia del Nord e lunedì sera alla BayArena di Leverkusen contro l’Ucraina per due sfide decisive.

Tra i rossoneri convocati dal CT azzurro doveva esserci Davide Calabria ma l’infortunio del terzino destro a Lecce non permette al numero 2 del Milan di contribuire alla causa azzurra. Quali sono invece gli altri milanisti che parteciperanno ai match delle nazionali?

Maignan, Musah e Reijnders tra i milanisti impegnati

In ambito estero, il Milan può vantare una rosa con esponenti di nazionali importanti in ambito calcistico: pensiamo ad esempio all’olandese Reijnders o all’inglese Tomori. Vediamo nel dettaglio date e orari dei match:

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia):

Francia-Gibilterra: sabato 18 novembre ore 20.45, Nizza – Qualificazioni Euro 2024

Grecia-Francia: martedì 21 novembre ore 20.45, Atene – Qualificazioni Euro 2024

Yunus Musah (Stati Uniti):

USA-Trinidad&Tobago: venerdì 17 novembre ore 03.00, Austin – Quarti di andata Concacaf Nations League

Trinidad&Tobago-USA: martedì 21 novembre ore 01.00, Port of Spain – Quarti di ritorno Concacaf Nations League

Tijjani Reijnders (Olanda):

Olanda-Irlanda: sabato 18 novembre ore 20.45, Amsterdam – Qualificazioni Euro 2024

Gibilterra-Olanda: martedì 21 novembre ore 20.45, Faro-Loulé – Qualificazioni Euro 2024

Fikayo Tomori (Inghilterra):

Inghilterra-Malta: venerdì 17 novembre ore 20.45, Londra – Qualificazioni Euro 2024

Macedonia del Nord-Inghilterra: lunedì 20 novembre ore 20.45, Skopje – Qualificazioni Euro 2024

Rade Krunić (Bosnia ed Erzegovina):

Lussemburgo-Bosnia: giovedì 16 novembre ore 20.45, Lussemburgo – Qualificazioni Euro 2024

Bosnia-Slovacchia: domenica 19 novembre ore 20.45, Zenica – Qualificazioni Euro 2024

Noah Okafor (Svizzera):

Israele-Svizzera: mercoledì 15 novembre ore 20.45, Felcsut (Ungheria) – Qualificazioni Euro 2024

Svizzera-Kosovo: sabato 18 novembre ore 20.45, Basilea – Qualificazioni Euro 2024

Romania-Svizzera: martedì 21 novembre ore 20.45 a Bucarest – Qualificazioni Euro 2024

Malick Thiaw (Germania):