Milan-Ibra, interviene Leao! Spunta il messaggio sui social, tifosi impazziti

Rafa Leao protagonista sui social dopo aver coinvolto la leggenda Zlatan Ibrahimovic su una stories di Instagram.

Il Milan non sta passando di certo un bel periodo tanto che una vittoria in campionato manca addirittura dal 7 ottobre quando un gol di Christian Pulisic regalò i tre punti in trasferta a Genova. Sabato sera contro la Fiorentina sarà una vera e propria battaglia che Stefano Pioli si augura di vincere.

Il tecnico dei rossoneri, infatti, ha la panchina appesa ad un filo dopo le recenti ed indecorose prestazioni che il suo Milan ha fornito. Con un mercato che si avvicina, la dirigenza rossonera è obbligata a prendere delle decisioni importanti per il futuro di un allenatore che è riuscito a far tornare grande un Milan smarrito nel tempo dopo l’addio di icone come Pippo Inzaghi, Rino Gattuso, Andrea Pirlo e anche dello stesso Zlatan Ibrahimovic, protagonista della rinascita rossonera.

Contro i Viola ci saranno parecchi indisponibili tra cui Olivier Giroud, Noah Okafor e proprio Rafael Leao che proprio con l’ex centravanti svedese è stato protagonista sui social.

Il gesto di Leao, Ibra apprezza

Rafa Leao, stella rossonera, ha compiuto un gesto speciale, in un momento particolare, nei confronti di colui che lo ha aiutato nella sua crescita esponenziale: Zlatan Ibrahimovic. Il numero 10 del Milan non può essere felice delle sue prestazioni. Infatti ha siglato soltanto 4 reti e 4 assist in 16 apparizioni stagionali, troppo poche per rappresentare la squadra rossonera ad alti livelli ed è per questo motivo che da lui ci si aspetti più continuità di rendimento nonostante una squadra al completo sbaraglio.

Nel frattempo, mentre cerca di recuperare la massima condizione psico-fisica, ha deciso di accodarsi ad una celebrazione da parte del club nei confronti dei migliori marcatori della storia del match tra Milan e Fiorentina. Tra questi si ricordano Andrij Shevchenko, Hernan Crespo, George Weah e per l’appunto Zlatan Ibrahimovic.

Leao ha repostato, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, la foto di Ibra aggiungendo la parola “The goat”. Il gigante svedese ha messo a referto ben 9 gol ai viola, facendo classificare la squadra toscana al terzo posto tra le sue vittime preferite dopo Roma, Palermo e Parma.

Una sfida speciale per entrambi i protagonisti in questione perchè in un Milan-Fiorentina 1-3 del settembre 2019 ci fu il meraviglioso primo gol con la maglia rossonera di Rafa Leao.