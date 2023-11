Milan, il dato non fa dormire i tifosi: è accaduto solo due volte

Il pareggio del Milan contro il Lecce fa emergere un dato incredibile: ai rossoneri nell’ultimo mese è successo soltanto due volte

Il Milan pareggia con il Lecce e non interrompe la striscia di risultati negativi. La vittoria contro il Paris Saint-Germain aveva dato l’illusione che la squadra si fosse ritrovata, una prova che però non ha avuto continuità in campionato.

Al Via del Mare i rossoneri sembravano aver messo in cassaforte il risultato nel primo tempo: prima il gol di Giroud, poi quello di Reijnders in pochi minuti avevano permesso alla squadra di Pioli di pensare che la partita potesse essere archiviata.

Nel secondo tempo, però, i cambi di D’Aversa hanno permesso ai giallorossi di ribaltare tutto e di recuperare il risultato: protagonista assoluto Sansone che è entrato e in meno di tre minuti ha segnato il primo gol, in seguito ha regalato l’assist a Banda per il 2-2.

Partita intensa fino alla fine, quando nei minuti di recupero il Lecce ha segnato il 3-2 con Piccoli. Un gol che ha fatto esplodere lo stadio, ma che alcuni istanti dopo è stato annullato dal Var per un fallo proprio dell’autore del gol su Thiaw che ha viziato l’azione.

Un pareggio, dunque, che lascia l’amaro in bocca per Pioli e i suoi visto come si era messa la partita all’intervallo. Un punto che lascia la possibilità al Napoli, domani, di poter superare i rossoneri in classifica qualora dovessero vincere con l’Empoli.

Dato negativo per il Milan, è accaduto solo due volte

Ora l’allenatore dovrà trovare la chiave per invertire questo trend negativo e fermare il filotto di risultati negativi iniziato contro la Juventus lo scorso 22 ottobre e che ha dato il via a una serie di sconfitte e pareggi.

Senza considerare la Champions League, infatti, il Milan nell’ultimo mese soltanto due volte è andato a punti, un dato impressionante. I rossoneri hanno perso contro i bianconeri dopo la sosta nazionali e, di conseguenza, hanno dovuto cedere il primo posto in classifica.

Da lì il crollo: contro il Napoli campione in carica un pareggio che sembrava un principio di ripresa, poi la sconfitta pesante con l’Udinese che non vinceva dall’8 maggio quando giocò contro la Sampdoria, poi retrocessa in Serie B.

Infine il secondo pareggio con il Lecce. Troppo poco per una squadra che punta alla qualificazione in Champions e che, di conseguenza, aspira ad arrivare tra le prime quattro in classifica a fine stagione.

Ora un’altra pausa che permetterà al Milan di ricompattassi e provare a cambiare marcia alla ripresa quando giocherà a San Siro contro la Fiorentina di Italiano. Una prova non facile visto che i viola sono una delle squadre più complesse da sfidare attualmente.