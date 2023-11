Milan in difficoltà, problemi anche in difesa: Pioli pesca dalla Primavera

Milan in piena emergenza: oltre i problemi in attacco adesso c’è l’allarme anche in difesa, Pioli costretto a pescare dalla Primavera.

Con la fine della pausa nazionale torna la Serie A, il Milan questa sera scenderà in campo contro la Fiorentina per provare a invertire il trend negativo di risultati consecutivi. Una prova difficile per i rossoneri viste le tante assenze.

Problemi anche in difesa per il Milan, Pioli pesca dalla Primavera

Nonostante la sosta di campionato, infatti, il Milan resta in piena emergenza su più fronti. Oltre gli infortuni di Sportiello, Kalulu e Pellegrino, a seguito di Caldara e Kjaer, si sono fermati anche Leao e Okafor lanciando un vero e proprio allarme per la società rossonera.

In aggiunta Pioli dovrà fare a meno di Giroud, squalificato per due turni. Per il tecnico non resta che affidarsi alla Primavera, in attacco sarà convocato Camarda: per lui un’opportunità irripetibile, visto che l’attaccante potrebbe anche partire da titolare o essere giocato come carta durante il match.

Emergenza anche in difesa, dove secondo Il Corriere dello Sport Pioli sarà costretto a chiamare Jan Carlo Simic. Il giovane difensore siederà in panchina ma potrebbe essere inserito a partita in corso per salvaguardare Tomori e Thiaw.