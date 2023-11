Milan in partenza verso Lecce: la decisione su Kjaer e Pulisic

La squadra di Stefano Pioli è partita verso Lecce per la gara di domani, valevole per la dodicesima giornata di Serie A.

Il Milan è pronto a fare tappa a Lecce con la consapevolezza che l’ultima partita, in casa contro l’Udinese, è stata solo un grave incidente di percorso che non può e non deve rappresentare la maglia rossonera. Pioli, dopo la grande vittoria contro il PSG in Champions, ha convocato i suoi uomini più in forma perchè la trasferta in Puglia non può essere sottovalutata.

Nel frattempo, l’ex allenatore della Fiorentina ha preso la decisione più opportuna su Pulisic e Kjaer, a rischio forfait per il match di domani pomeriggio.

Scelta presa: Pulisic e Kjaer non partono con la squadra

Secondo quanto riportato da Sky, Stefano Pioli avrebbe deciso di non rischiare nè Pulisic nè Kjaer non ancora al meglio della condizione. Entrambi non andranno in Nazionale e rimarranno con il club per recuperare interamente dai rispettivi infortuni.

Nonostante la cattiva notizia, i tempi di recupero non dovrebbero prolungarsi: i due, infatti, dovrebbero tornare a disposizione in vista della prima partita dopo la sosta.