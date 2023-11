Milan, incubo infortuni per Pioli: il dato è allarmante

Il Milan dopo la sconfitta contro il Dortmund si dispera anche per l’infortunio di Thiaw. Il dato sui problemi fisici fa paura.

Ieri sera a San Siro, nel match contro il Borussia Dortmund, è stata scritta una delle pagine più tristi della storia recente del Milan. Una sconfitta pesantissima quella subita dai rossoneri al cospetto dei tedeschi.

Il Milan, dopo il risultato di ieri, può dire addio quasi certamente all’ipotesi di una qualificazione agli ottavi di Champions League. E c’è un dato, riguardante gli infortuni, che preoccupa ancora di più.

Milan, il dato sugli infortuni fa paura

Quella di ieri è stata una serata storta per il Milan. Non solo per la sconfitta che in pratica estromette i rossoneri dalla Champions, ma anche per l’infortunio occorso a Malik Thiaw. L’ennesimo di una stagione che per il Milan, da questo punto di vista, si sta rivelando disastrosa.

Il difensore centrale dei rossoneri ieri sera è uscito dal campo in stampelle per un infortunio al bicipite femorale. Si tratta, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, del 18esimo caso di problema muscolare per un giocatore del Milan da inizio stagione. Un numero impietoso, elevatissimo, cui si aggiungono 7 infortuni di altro tipo per un totale di 25.