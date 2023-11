Milan-Jovic, cambia tutto! Rivelazione del giocatore, ecco cosa succederà a gennaio

Le parole di Jovic lasciano tutti i tifosi rossoneri senza parole. Svelato cosa succederà a gennaio e quale sarà il suo futuro al Milan.

Il mercato del Milan di quest’estate è sicuramente stato uno dei più dinamici della Serie A, diversi i giocatori arrivati in rossonero e altri invece sono andati via. Nonostante i nuovi arrivi il Milan non riesce a trovare il proprio equilibrio in campionato, dove manca una vittoria dal 7 ottobre. Al contrario in Champions League i rossoneri sono reduci dalla straordinaria vittoria contro il PSG che ha permesso di continuare a portare avanti il sogno europeo. La prossima gara di Serie A che la squadra di Pioli dovrà affrontare sarà contro la Fiorentina, sabato sera e portare i tre punti a casa non sarà facile ma fondamentale, anche per approfittare del derby d’Italia di domenica, in chiave classifica.

Probabilmente ad incidere sulla prestazione generale del Milan è anche il fatto che alcuni acquisti recenti si sono rivelati un po’ deludenti o comunque al di sotto delle aspettative. Un esempio è quello di Luka Jovic, attaccante rossonero, che non sta esattamente dimostrando quello che i dirigenti rossoneri si aspettavano quando l’hanno fatto arrivare a Milano dalla Fiorentina, solo qualche mesa fa.

Jovic delude ma non vuole lasciare il Milan: le parole

Il suo acquisto era arrivato soprattutto per dare più tecnica all’attacco ma così non è stato, infatti il giocatore è sceso solo 7 volte in campo durante questa stagione di Serie A e solo in due è partito da titolare per un totale di 223′ minuti giocati.

La sua ultima presenza in campionato risale a l’11 novembre contro il Lecce, dove ha giocato solamente 11 minuti non riuscendo a contribuire in modo decisivo per far cambiare il risultato. Con il Milan, infatti l’attaccante non è ancora riuscito a trovare il gol e nemmeno un assist e Pioli non l’ha ancora schierato in Champions. Nonostante ciò l’attaccante avrebbe deciso di non buttarsi giù e continuare a lavorare per ritrovare la giusta condizione, senza perdere fiducia in se stesso.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il serbo sembrerebbe non essersi minimamente pentito della sua scelta di vestire la maglia rossonera, anzi, in un’intervista ha anche fatto intendere che la sua volontà è quella di restare al Milan e che avrebbe comunicato al suo entourage di non voler fare la valigia a gennaio e continuare ad impegnarsi.