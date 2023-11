Milan-Kelly, ostacolo nella trattativa: le ultime

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera punta Kelly per la difesa. Il Bournemouth però complica la trattiva: le ultime.

Il Milan dopo la vittoria di Champions League deve ritornare a concentrarsi sul campionato dove i tre punti mancano dal 7 ottobre. La prima opportunità di tornare alla vittoria ci sarà già oggi pomeriggio alle 15 a Lecce, dove i rossoneri cercheranno di ripartire anche in Serie A. Se Pioli e la squadra sono concentrati sul campo, la dirigenza ha ben chiaro che occorre intervenire già a gennaio, per ricoprire il vuoto che hanno lasciato Kalulu e Pellegrino, entrambi infortunati, con il primo che rischia di rientrare in campo tra circa quattro mesi pieni.

Il Milan sogna Kelly, ma il Bournemouth non lo lascia partire a gennaio

Proprio per questo motivo al Milan urge un difensore centrale, e il nome più accreditato è quello di Lloyd Kelly, 25 anni, centrale del Bournemouth.

Il club inglese però non sembrano disposte a lasciarlo partire già a metà stagione, anzi secondo quanto riportato da Tuttosport addirittura sarebbe disposto anche a perderlo a parametro zero durante la finestra estiva di mercato, quando il contratto andrà automaticamente in scadenza.