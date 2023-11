Milan, la sentenza inappellabile di Marelli: “Non può essere”

Luca Marelli, opinionista arbitrale di DAZN, ha parlato dell’episodio riguardante il tocco di braccio di Loftus-Cheek.

Il Milan ha trovato una vittoria importante contro la Fiorentina per rilanciare la propria corsa in campionato. Così i rossoneri stanno provando a fare un passo oltre al momento complicato in cui si sono trovati fin prima della sosta. Infatti, dopo il pareggio dello Stadium tra Juventus ed Inter, il Milan si è portato a -4 dai bianconeri e a -6 dai nerazzurri.

Inoltre ci sono vari scontri diretti per Inter e Juventus, in particolare contro il Napoli di Walter Mazzarri, vincente a Bergamo contro l’Atalanta. Per questo motivo il Milan può credere in una mini rimonta da qui a gennaio.

Tuttavia contro la Fiorentina non è stato tutto rosa e fiori. Infatti un Diavolo incerottato ha avuto alcune difficoltà contro la Viola e non poteva che essere così. Tuttavia queste partite servono tanto per crescere come gruppo. Tornando ai momenti difficili, il peggiore è stato quello dell’episodio di Loftus-Cheek dentro l’area rossonera.

La Fiorentina ha reclamata un calcio di rigore a gran voce, senza però avere l’ok dal direttore di gara. Il centrocampista ex Chelsea ha toccato con braccio sinistro in area con una dinamica decisamente al limite del regolamento. Dinamica che non ha portato il VAR all’intervento.

Milan, Marelli fa chiarezza

Tante polemiche sul tocco di braccio di Loftus-Cheek, non sanzionato in Milan-Fiorentina, sfida poi vinta dai rossoneri per 1-0. L’arbitro non ha fischiato ed il VAR non è intervenuto, scatenando la rabbia della Viola. Tuttavia Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha provato a fare chiarezza sull’episodio ai microfoni di DAZN. Marelli ha esordito così: “È un episodio molto dubbio. Se l’arbitro avesse fischiato il VAR non sarebbe intervenuto”. Già così si dovrebbe capire quanto l’episodio fosse effettivamente sul filo del rasoio, quindi il VAR non ha potuto richiamare il direttore di gara alla possibile On Field Review.

Dopodiché Marelli ha continuato così: “È uno di quegli episodi che non può essere considerato un chiaro ed evidente errore. Siamo nella zona grigia. È vero che il braccio è largo, poi si stringe e c’è un tocco prima sul corpo. Tuttavia non è determinante, infatti se l’avesse fischiato in campo il VAR non sarebbe intervenuto”.

Dunque discorso chiuso, anche se Marelli lo considera un episodio decisamente al limite. Ed è questo il motivo per cui il VAR non è intervenuto, così come spiegato dallo stesso Marelli. Il Milan ringrazia e si prende i tre punti, fondamentali per accorciare sulla coppia in vetta.