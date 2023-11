Milan, l’annuncio di Mbappe fa sognare: PSG spiazzato

Kylian Mbappe, attaccante del PSG e della Francia, ha voluto ribadire ancora una volta un concetto importante sul proprio futuro.

Il Milan sta vivendo un momento stagionale complicato. Dopo le sconfitte con la Juventus e l’Udinese il distacco con la vetta si è ampliato, portando così i rossoneri a -8 dall’Inter e a -6 dalla Juve. Tuttavia non sono ovviamente finite le speranze per il Diavolo nella lotta allo Scudetto, considerando come il calendario per il duo in fuga ora si fa difficile. Proprio al rientro dalla pausa Inter e Juve daranno battaglia allo Stadium e poi incroceranno entrambe in Napoli. Dunque c’è spazio per il Milan nel tentativo di provare una rimonta prima di gennaio.

Tuttavia è chiaro che all’interno dello spogliatoio serva una svolta, almeno per tornare a sognare. Sognare è probabilmente la parola giusta anche quando si accosta un fuoriclasse come Kylian Mbappe al Milan. Facciamo chiarezza. Non è un segreto che il campione francese abbia una forte simpatia per i colori rossoneri, come dimostrano diversi scatti dell’infanzia. Inoltre il rapporto tra Mbappe ed il PSG è sempre più complessa, con il talento francese che guarda sempre più lontano da Parigi. Infatti in estate si era già parlato di un possibile addio, anche se lo stesso Mbappe ha sempre messo a tacere rumors e voci varie.

Il futuro di Mbappe

Voci e rumors che comunque si fanno sempre insistenti. Lo stesso Mbappe ha ribadito più volte di non voler parlare di cosa accadrà a giugno quando il suo contratto con il PSG scadrà. Infatti il francese è braccato da un lato dal Real Madrid e dall’altro dal PSG per il rinnovo. In particolare Mbappe ha parlato proprio di questo tema in un’intervista per Telefoot, dicendo: “È qualcosa di cui non voglio parlare, anche perché l’ho già fatto a giungo ed ha occupato tanto spazio di quello riservato alla nazionale”. Concetto ribadito dal fenomeno ex Monaco.

Dopodiché il francese ha continuato così: “Vorrei che si parlasse di più della Francia, visto che stiamo ottenendo ottimi risultati. Ci sarà tempo per parlare di quello che sarà il mio futuro. I miei compagni ed i miei allenatori mi chiedono sempre di più, sono contento che ci sia un livello così alto intorno a me”. Dunque capitolo futuro chiuso dallo stesso Mbappe. È chiaro che i tifosi del Milan sperino che qualche parolina di Theo Hernandez, Maignan e Giroud sia arrivata all’orecchio del fenomeno del PSG, però non basta. Infatti il Real è pronto ad accogliere Mbappe, mentre vederlo al Milan sarebbe proprio fantamercato.