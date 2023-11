Milan, mazzata Kalulu: quando tornerà? Lo scenario ed il piano del club

Il Milan con un comunicato svelata le condizioni e i tempi di recupero di Kalulu. Nel frattempo il club rossonero è già alla ricerca di un sostituto.

Non è di certo un bel periodo per il Milan, sia in campo che fuori. I rossoneri non riescono a portare a casa una vittoria dal 7 ottobre in campionato, mentre in Champions oltre a non essere riusciti mai a vincere non è stata segnata ancora nessuna rete. La speranza è che nel girone di ritorno le cose possano cambiare e migliorare, soprattutto in chiave classifica per accedere agli ottavi di finale. Oltre ai problemi di campo però, a Casa Milan l’infermeria brulica di giocatori, tanti i rossoneri che al momento non sono a disposizione di Stefano Pioli, soprattutto dopo la trasferta di Napoli.

Kjaer si era infortunato poche ore prima del big match di domenica scorsa mentre Kalulu e l’esordiente Pellegrino sono andati ko a gara in corso. Tra i due ad avere la peggio è stato il difensore francese che ha riportato la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. Il Milan ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale le condizioni del giocatore dichiarando che il giocatore è stato operato e rientrerà con ogni probabilità non prima di quattro mesi: “AC Milan comunica che Pierre Kalulu, nella giornata odierna, si è sottoposto ad un intervento chirurgico. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi“.

Milan, Kalulu stop di 4 mesi: svelato il sostituto

Insomma uno stop lungo quello di Kalulu che sicuramente cambierà i pieni della dirigenza in vista del mercato di gennaio. Il difensore dovrebbe tornare – secondo le stime attuali – nel mese di marzo. Un’assenza che ovviamente sarà pesante e per la quale il club dovrà muoversi visti anche quelli che saranno i tanti impegni dei prossimi mesi.

Il Milan ha obiettivi chiari per questa stagione, punta allo scudetto e alla seconda stella e giocando ogni tre giorni tra Serie A, Champions e prossimamente anche Coppa Italia, non può permettersi di rimanere con i giocatori contati. Motivo per il quale il club rossonero sta iniziando già a guardarsi intorno è c’è un nome che piace più di tutti, quello di Lloyd Kelly, classe 1998, capitano del Bournemouth, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Moncada e Furlani ovviamente non vogliono farsi trovare impreparati, visto che sul giocatore c’è già parecchia concorrenza, tra cui anche la Juventus e il Tottenham. Kelly, sarebbe l’elemento perfetto per Pioli viste le sue caratteristiche, in più i suoi ultimi dati sono a dir poco sorprendenti visto che ha già totalizzato 37 presenze in Premier League con le Cherries, indossando anche la fascia di capitano nell’ultimo match disputato contro il Burnley.