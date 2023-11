Milan, mazzata tremenda per Pioli: scenario drammatico

Dopo la sosta per le nazionali, i rossoneri saranno costretti a scendere in campo senza Giroud e Leao

L’ultima giornata di Sere A ha visto il Milan di Stefano Pioli pareggiare in trasferta al Via del Mare di Lecce contro la squadra salentina in maniera simile alla sfida contro il Napoli di Garcia: primo tempo dominato dai rossoneri, netto calo nel secondo.

La gara di Lecce è stata sciagurata anche per un altro motivo: Olivier Giroud è stato espulso sul finire del match, con l’attaccante francese che salterà le prossime due partite contro Fiorentina e Frosinone. Il numero 9 del Milan è il faro dell’attacco rossonero, grazie alle sue 7 reti in campionato ed è il secondo marcatore della Serie A, dietro solamente a Lautaro Martinez che di reti ne ha segnate 12.

Queste statistiche fanno capire l’importanza del nazionale francese negli schemi di Pioli, che dopo la sosta dovrà ricorrere a uno tra Luka Jovic e Noah Okafor: il primo è il sostituto naturale di Giroud, acquistato in estate proprio come centravanti di scorta ma che sta rendendo al di sotto delle sue aspettative, mentre il secondo sembra prediligere una posizione alla Leao, ossia partendo da sinistra e accentrarsi per mirare allo specchio della porta.

Leao out contro la Fiorentina

Come se non bastasse la squalifica di Giroud, Pioli e i tifosi rossoneri devono fare i conti con l’infortunio della punta di diamante della squadra, Rafael Leao, che nella fatale trasferta di Lecce ha avvertito un forte dolore.

Secondo quanto riportato dal celebre quotidiano sportivo rosa La Gazzetta dello Sport, l’attaccante portoghese sfrutterà questa sosta per le nazionali per recuperare dall’infortunio alla coscia e tornare in tempo per l’importante sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund a San Siro il 28 novembre.

La sfida contro i tedeschi è fondamentale per i rossoneri per staccare il pass per gli ottavi e sicuramente potranno contare su Olivier Giroud, che dopo aver segnato in casa contro il PSG vuole contribuire a portare avanti il percorso europeo della sua squadra mettendo a segno un altra rete alla Scala del calcio.

Pioli e i tifosi del Milan sperano che questa sosta sia utile per il recupero di Rafael Leao e contemporaneamente che le riserve di Olivier Giroud possano dimostrare nelle prossime due giornate di campionato di essere all’altezza di vestire la prestigiosa maglia rossonera.