“Milan meglio di Juve e Napoli”: il dato record fa impazzire i tifosi

Il supporto dei tifosi per la propria squadra del cuore è un fattore fondamentale per le sorti di un club nel corso della stagione: in un dato, il Milan è riuscito a superare due big del campionato di Serie A come Juve e Napoli.

A tenere banco ormai da tempo, in casa Milan, è il discorso relativo a San Siro. Tanti i progetti e le idee seguite da una proprietà che intende sempre più con forza inseguire l’obiettivo di uno stadio di proprietà. Tra suggestioni e ostacoli burocratici, i tifosi del Milan attendono di saperne di più a riguardo, con la speranza che San Siro non sia abbattuto. Tra le varie idee prese in considerazione, infatti, c’è quella dell’abbattimento dello Scala del calcio o, in alternativa, rendere il Meazza uno stadio prettamente dedicato a concerti. Una scelta non vista di buono occhio dai milanesi, senza considerare i dubbi su un’eventualità stagionalità dell’impianto che sarebbe ristretta soltanto ai periodi estivi.

San Siro, frattanto, resta la cornice del tifo rossonero, che incessante continua a far sentire il proprio supporto anche in questa stagione. A tal riguardo, c’è un dato che premia la società rossonera, che la vede piazzarsi meglio rispetto ad altri due top club del campionato di Serie A come Juventus e Napoli.

Tifosi Milan: il dato è impressionante

La società del Milan è da sempre attenta al tifo, che dà una mano importantissima alla squadra in campo, sia in casa che in trasferta. A confermarlo, è uno studio condotto da YouTrend, che svela nel dettaglio i dati raccolti da stadiapostcards.com e transfermarkt.it in questa prima parte di stagione.

Per quanto concerne la percentuale di posti occupati sugli spalti, il Milan (96%) risulta come la terza forza del campionato, preceduta dal Cagliari (98%) e dall’Inter (97%). A seguire, c’è la Juventus che fa registrare un dato pari al 95%, mentre sono più staccati altri top club della Serie A come la Roma (85%) e il Napoli (84%). Il Bologna (+40%) è la società che invece è cresciuta di più rispetto alle prime partite dello scorso campionato. Seguono Torino (+27%), Verona (+21%) e i campioni d’Italia del Napoli (+21%). Neutro, invece, il dato legato al Milan, che ha fatto registrare un incremento del solo +1% rispetto alla scorsa stagione. In caduta libera l’Atalanta (-19%), anche se influisce l’opera di ammodernamento del Gewiss Stadium, la Lazio (-13%) e la Fiorentina (-12%).

Numeri che confermano la passione e l’amore dei tifosi, che questi ultimi trasmettono alla squadra in campo, aiutandola talvolta anche nei momenti di difficoltà.