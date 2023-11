Milan, Moncada ci prova: colpo low cost dal Barcellona

Il Milan ha bisogno di rinforzi nel calciomercato di gennaio e sta valutando il colpo d’oro, ma a basso costo, dal Barcellona.

I rossoneri stanno vivendo una raffica di emozioni diverse in questa prima parte di stagione e le montagne russe non sembrano volersi fermare. La vittoria in Champions League contro il PSG apre di nuovo le chance per superare il turno e approdare agli ottavi di finale; mentre in Serie A è tempo di rialzare la testa, accodarsi di nuovo alle prime della classe e puntare ai migliori obiettivi futuri.

Per questo motivo il calciomercato di gennaio può essere fondamentale per il Milan. La dirigenza si è messa già al lavoro per accontentare Stefano Pioli e regalargli una rosa ancora più forte e profonda.

Calciomercato Milan: colpo dal Barcellona

Il Milan può migliorare ancora molto sia dal punto di vista del comparto della rosa che per quanto concerne il gioco. Stefano Pioli è già molto contento della squadra che gli ha messo a disposizione la società a inizio anno ma non ha nascosto la volontà di poter abbracciare qualche volto nuovo nel mercato di gennaio.

Moncada e Furlani sono già al lavoro per trovare dei nomi nuovi da puntare e non è da escludere che in questa ricerca sarà importante anche il lavoro di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan sta seguendo da molto vicino le vicende in casa Barcellona per tentare di strappare ai blaugrana qualche talento che non trova più molto spazio. I rossoneri hanno bisogno di esperienza, di leadership e di qualità e per questo motivo il nome che Moncada sta provando a studiare bene è quello di Sergi Roberto. Il totem dei blaugrana è ormai fuori dai giochi con Xavi e gioca pochissimo.

Quando non è stato infortunato è spesso rimasto in panchina per l’intera partita e ora, secondo fichajes.net, ha deciso di cercarsi una nuova avventura per continuare a mettersi in gioco. A gennaio potrebbe diventare un’occasione molto ghiotta per il Milan che potrebbe trovare un nuovo jolly a basso costo da regalare a Pioli.

Sergi Roberto ha il contratto in scadenza a giugno, con l’opzione di rinnovo di un anno da parte del Barcellona che a gennaio potrebbe decidere di accettare offerte da 4-5 milioni di euro per liberarsi del suo ingaggio e puntare sul ringiovanimento della rosa.

Per il Milan sarà un’occasione solo per gennaio perché se non dovesse firmare in inverno il suo profilo, poi, scenderebbe nelle gerarchie. Inoltre sulle sue tracce c’è anche l’Inter Miami che per giugno è pronto a tesserarlo a parametro zero.