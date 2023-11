Milan, notizia speciale per i tifosi: a breve l’annuncio

I tifosi del Milan sono sicuramente l’arma in più e vincente del club rossonero: c’è una notizia spettacolare che a breve sarà ufficializzata.

La passione dei tifosi rossoneri accompagna costantemente la squadra durante l’intero arco della stagione e il supporto non manca mai, sia a San Siro che in trasferta in Serie A e in Europa. La dirigenza rossonera è sempre molto attenta alla felicità dei propri supporters e ha intenzione di migliorare ancora di più la squadra in campo affinché al termine della stagione ci sia appagamento e soddisfazione per quanto si riuscirà a raggiungere.

Il Milan vuole rendere sempre più felici e partecipi i suoi tifosi, sia con le cose di campo che extracampo e sta valutando di proporre novità molto importanti che possono rendere i tifosi ancora più felici.

Milan, novità per i tifosi: a breve l’annuncio?

Il Milan in questa stagione è partito per far sì che diventi un’annata indimenticabile sia per i risultati da raggiungere in Serie A che in Europa. La squadra è stata costruita molto bene e nella passata stagione è andata vicino a un obiettivo clamoroso come la finale di Champions League.

I tifosi ora non sono troppo contenti per come sta proseguendo la stagione ma presto potrebbe esserci una novità ad allietare il Natale del popolo rossonero.

Secondo quanto riferisce Footy Headlines il Milan pare pronto a lanciare una quarta maglia in questa stagione. Le prime tre sono state molto apprrezzate, anche se inizialmente c’era stata una discussione molto accesa sui colori sgargianti del terzo kit da gara presentato in questa stagione.

Il club di Via Aldo Rossi presto presenterà una nuova divisa da gioco in edizione speciale per la stagione attualmente in corso, grazie a una collaborazione con il brand Pleasures.

La quarta maglia del Milan 2023/24 avrà un pattern particolarmente scuro, in linea con molti dei prodotti Pleasures, e trarrà ispirazione dalla musica grunge, metal e punk della più grande città di Los Angeles, luogo di nascita del marchio americano.