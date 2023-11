Milan, nuovo bomber per il futuro: l’annuncio in diretta

L’attaccante di proprietà del Milan parla del suo rapporto con il club biancorosso con il quale desidera un futuro da numero 9

Il Milan, in questo momento, è in forte mancanza di giocatori in attacco a causa di diversi infortuni. Infatti, nell’ultima partita di campionato, Stefano Pioli ha dovuto convocare il quindicenne Francesco Camarda che, dopo il suo esordio all’80 minuto, è diventato il giocatore più giovane ad esordire nei top 5 campionati. Tuttavia, il problema rimane, infatti, Rafael Leao non recupererà in tempo e dovrà saltare ancora qualche partita sia in Serie A che in Champions League. Al contrario, Olivier Giroud potrà prendere parte al match contro il Borussia Dortmound ma non a quello contro il Frosinone che salterà per squalifica.

Dunque, certamente, il Milan ha bisogno di qualche certezza in più in attacco per evitare questi problemi. A sognare un posto in attacco nella squadra rossonera è proprio il ventenne Marco Nasti, il quale è di proprietà del Milan ma, al momento, per questa stagione, si trova in prestito al Bari.

Le parole di Nasti sul club rossonero, “al Milan è tutto bellissimo”

Marco Nasti, attaccante classe 2003, è cresciuto nelle giovanili del Milan e, adesso, dopo il prestito sogna di poter giocare finalmente in prima squadra. Durante l’intervista ai microfoni di SkySport, l’attaccante italiano ha parlato proprio della situazione e delle sue speranze per il futuro della sua carriera. Ecco le parole dell’attaccante italiano sul Milan:

Nel suo futuro ci sarà il Milan?

“Io penso sempre che potrei arrivare al Milan, ho solo 20 anni e tutta una carriera in cui dimostrare quanto valgo. Io il numero 9? Spero un giorno di arrivarci. Io ora sono concentrato sul Bari, per il futuro vedremo in seguito, però è ovvio che la mia testa vorrebbe già essere lì. Al Milan è tutto bellissimo, mi hanno cresciuto e aiutato molto. È un posto fantastico”.

Dunque, Marco Nasti, nonostante al momento sia focalizzato sulla sua squadra, in tutta onestà ha ammesso di sognare un ruolo in prima squadra nel Milan. Inoltre, afferma anche di sperare di arrivare ad indossare il numero 9 che, adesso, è occupato proprio da Olivier Giroud. Adesso, infatti, non resta che aspettare e vedere che via prenderà l’attaccante italiano per il suo futuro sul campo da gioco e, magari, un giorno riuscirà ad indossare quel rinomato numero rossonero.