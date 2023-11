Milan, obiettivo qualificazione: tutte le combinazioni per strappare il pass ottavi

Il Milan si gioca un pezzo di qualificazione agli ottavi di Champions League nel match di questa sera contro il Borussia Dortmund.

Dopo le prime quattro giornate del girone F della UEFA Champions League, il Milan di mister Stefano Pioli si trova in una situazione delicata. I rossoneri sono attualmente terzi nel gruppo, frutto di vittoria, due pareggi e una sconfitta. Questo rendimento pone la squadra di Stefano Pioli in una posizione di attenta riflessione in vista della prossima sfida contro il Borussia Dortmund, in programma questa sera sul manto erboso di San Siro.

Il Milan si qualifica agli ottavi se…

Attualmente, la classifica del girone vede il Borussia Dortmund in testa con 7 punti, seguito dal PSG con 6 punti e il Milan con 5 punti. Il Newcastle United si posiziona al quarto posto con 4 punti.

Per assicurarsi un posto negli ottavi di finale, il Milan deve considerare varie combinazioni di risultati nelle prossime partite. Dopo la vittoria contro il PSG, la strada per la qualificazione si fa più chiara, anche se il cammino non è privo di ostacoli.

Per qualificarsi agli ottavi il Milan deve:

– Vincere contro il Borussia Dortmund e il Newcastle;

– Vincere contro il Borussia Dortmund, pareggiare con il Newcastle e sperare che il PSG batta i tedeschi o non vinca contro di loro né contro gli inglesi;

– Pareggiare contro il Borussia Dortmund, battere il Newcastle e vedere il PSG vincere contro i tedeschi o non ottenere vittorie contro entrambe le squadre;

– Vincere contro il Borussia Dortmund, perdere contro il Newcastle e affidarsi a un risultato negativo del PSG nelle ultime partite;

– Perdere contro il Borussia Dortmund, vincere contro il Newcastle e sperare che il PSG non ottenga più di un pareggio nelle ultime due partite.

Nel caso di parità di punti con altre squadre, i criteri di cui bisogna tenere conto sono: il numero di punti ottenuti negli scontri diretti, la differenza reti, il numero di gol segnati, e altri parametri quali il fair play e il coefficiente UEFA del club.

Il Milan si trova di fronte a diverse strade possibili per ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League. La sfida contro il Borussia Dortmund si profila come un momento cruciale per il destino della squadra rossonera nella massima competizione europea.