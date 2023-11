“Milan, occhio a lui”: il grande ex non ha dubbi, avete sentito?

Il grande ex del Milan, di recente, ha parlato dei rossoneri in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: suggerito un bomber di Serie A per il mercato del Diavolo.

La sosta non si presenta con il morale altissimo in casa Milan, in seguito al pareggio più che deludente rimediato nell’ultimo match contro il Lecce. Un risultato che ha rischiato di mettere in bilico anche la posizione del tecnico Stefano Pioli, ma la dirigenza ha comunque deciso di garantirgli la fiducia. La dirigenza resta comunque alla finestra, per monitorare quali saranno i prossimi sviluppi sul campo e per capire, in particolare, dove intervenire nel mercato di gennaio. Diverse sono le esigenze per il club rossonero, che dopo un’estate caratterizzata da tanti colpi, ora è chiamato a sopperire a quelle che oggi appaiono come falle nell’organico.

Reparto preso di mira dalla critica è l’attacco: in particolare, Jovic non è apparso sostanzialmente adatto alle richieste di Stefano Pioli, facendo scatenare la critica da parte dei tifosi del Diavolo e mettendo in evidenza la mancanza di un vero e proprio vice Giroud. Il francese è stato squalificato, inoltre, per due giornate, motivo per cui la problematica potrebbe ripresentarsi proprio a stretto giro. Per ora, appare complicato che il Milan intervenga sul mercato anche per un attaccante, ma è chiaro che la dirigenza monitora attentamente i calciatori che più riescono a mettersi in mostra. Tra di essi, c’è sicuramente un calciatore che ha affrontato proprio i rossoneri nella deludente trasferta a Lecce.

“Krstovic sa fare gol”: l’avvertimento dell’ex Milan un suggerimento di mercato?

Nikola Krstovic è una delle autentiche rivelazioni di questo inizio di campionato di Serie A, procurandosi le attenzione di buona parte delle big italiane.

Ad aver preavvisato i tifosi del Milan, ancor prima della sfida tra la squadra di Pioli e il Lecce, è stato un grande ex come Dejan Savicevic, suo connazionale nonché attuale presidente della federazione calcistica del Montenegro. “Krstovic è un vero professionista”, ha raccontato l’ex rossonero nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, rilasciata ancor prima del fischio d’inizio della sfida contro il Lecce. “In campo è un attaccante forte, sia di destro che di testa. Non ha i colpi alla Mirko Vucinic, ma sa fare gol. Anche se ora ha un po’ di problemi, il Lecce non ha sbagliato a prenderlo”.

Parole che, in molti, hanno indicato come suggerimento in vista della prossima sessione di mercato, in quanto il Milan potrebbe nuovamente guardarsi attorno per l’annosa questione relativa al vice Giroud.