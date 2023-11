Milan, pessime notizie per Pioli: arrivano direttamente da Dortmund

Da Dortmund arrivano brutte notizie per Pioli. Uno degli uomini copertina del Borussia ha recuperato in extremis.

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, il Milan deve tornare a concentrarsi sulla Champions League. È chiaro che i tre punti di San Siro abbiano portato un po’ di fiducia in più negli ambienti rossoneri, ma una prestazione importante in Champions darebbe un ottimo slancio al Diavolo. Un Diavolo che no è ancora uscito dalla crisi al 100%, ma ha fatto il primo passo che alle volte è il più pesante. Lo stesso Pioli ha definito come “gara della svolta in Champions” quella contro il Borussia Dortmund, richiamando a raccolta il popolo rossonero in conferenza stampa insieme a capitan Calabria.

Ovviamente il Milan arriva alla delicatissima sfida europea pieno di punti di domanda, soprattutto per quello che riguarda la formazioni. Infatti i rossoneri sono ancora alle prese con i problemi degli infortunati, tantissimi nell’ultimo periodo a Milanello. Tuttavia Pioli può sorridere per l’ovvio rientro di Giroud che guiderà l’attacco rossonero, mentre Loftus-Cheek dovrebbe partire dal primo minuto. C’è però da sottolineare che anche il Borussia Dortmund abbia avuto un problema con gli infortuni. Infatti Terzic, allenatore dei tedeschi, ha ancora diversi giocatori in dubbio per la sfida di San Siro contro il Milan.

Borussia Dortmund, chi rientra?

La sfida tra Milan e Borussia Dortmund sarà determinante per il passaggio del turno in Champions League. Infatti se vincesse il Diavolo scavalcherebbe proprio i tedeschi, mentre al contrario il Borussia potrebbe anche qualificarsi direttamente. Tanto dipenderà anche dalla sfida tra Newcastle e PSG per ciò che riguarda la graduatoria. Tornando al discorso infortuni, Terzic può abbozzare un mezzo sorriso. Infatti il Borussia aveva due dubbi fondamentali prima della trasferta di San Siro: uno riguardante Sule ed un riguardante Haller. In particolare il difensore centrale, ex Bayern Monaco, non ci sarà per una sindrome influenzale. Tuttavia per il bomber il discorso è diverso.

Infatti Haller aveva saltato l’ultima partita di Bundesliga, ma contro il Milan ci sarà. Come raccontato da TMW, l’attaccante ha recuperato in vista del big match di Champions League e questa sera dovrebbe scendere in campo a San Siro. Un’uscita ed un rientro dunque per il Borussia Dortmund, con Terzic che può sorridere a metà. Inoltre anche Sabitzer, uomo di estro del Borussia, non è al meglio. Ora sta al Milan fare una partita intelligente, come richiesto da Pioli in conferenza. Solo così i rossoneri possono sperare di passare il turno di Champions League: vincendo e rimandando tutto agli ultimi 90′ dei girone.