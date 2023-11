Milan, pioggia di milioni in arrivo: Cardinale gongola

Gerry Cardinale può esultare: in arrivo una ghiotta possibilità per il Milan e per le casse e del club rossonero

Gerry Cardinale, proprietario del Milan dall’agosto 2022, può essere soddisfatto dei risultati che sta avendo e che, nell’ultimo quadriennio, ha avuto la sua squadra. Se tutto andrà per il meglio, potrà davvero esultare e godere di una pioggia di milioni che certificheranno il ritorno dei rossoneri nel calcio che conta.

Dopo la semifinale di Champions League, conseguita al termine di un percorso magnifico nell’ultima edizione 2022/23, la squadra di Stefano Pioli vuole confermarsi su grandi livelli cercando di ottenere una qualificazione storica in una competizione disputata, fino ad oggi, in una maniera profondamente differente.

Il 2025, infatti, sarà un anno molto importante per il calcio mondiale. La FIFA organizzerà il primo Mondiale per Club allargato a 32 squadre. In questo torneo ci saranno le migliori squadre al mondo e saranno ammesse soltanto due italiane. Un posto, però, è già stato occupato dall’ultima finalista di Champions League: l’Inter.

La squadra di Simone Inzaghi, grazie alla vittoria nell’ultima trasferta contro il Salisburgo, si è assicurata il passaggio al turno successivo, agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni, ma anche un posto per i prossimi “nuovi” Mondiali per club.

Il Milan vuole raggiungere l’Inter: la Juve ed il Napoli la insidiano

Stefano Pioli vuole raggiungere un traguardo storico sia per la società che per il club, approfittando di un’opportunità con pochissimi precedenti: una Juventus senza coppe europee. La società bianconera, però, ha comunque un grosso vantaggio sul Milan: nell’ultimo quadriennio, infatti, sono stati collezionati ben 47 punti.

I rossoneri sono riusciti a raccogliere 37 punti e secondo il ranking FIFA, non ancora reso ufficiale, per la qualificazione servirebbero altre due vittorie nel girone. Al contempo il Napoli è fermo a 33 con l’opportunità di qualificazione che si abbassa perché dovrebbe arrivare almeno ai quarti di finale di Champions League per centrare questo obiettivo.

Ad ospitare questa nuova manifestazione saranno gli Stati Uniti: pronti a sfruttare quest’iniziativa pur di rendere più visibile l’MLS. A Cardinale, però, ciò che interessa più di tutto è sicuramente il montepremi complessivo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 miliardi di euro.

Circa due di questi saranno distribuiti alle 32 società in gara che riceveranno alla sola qualificazione un premio di 50 milioni di euro, oltre ai premi che riceverà per il percorso in Champions League. Alla vincitrice del torneo ne andranno circa 100.