Milan, Pioli cambia la storia: che occasione! Cosi potrà superare la crisi

La storia del Milan in Serie A potrebbe cambiare. Infatti Pioli ha un asso nella manica per la rimonta in classifica.

Il Milan viaggia ora sospeso tra due fuochi: da un lato la possibilità di riprendersi, dall’altro le difficoltà di pochi giorni fa. Infatti il Diavolo arrivava da un momento complicato, nel quale in Serie A aveva perso contatto dalla vetta, mentre in Champions viveva una situazione quasi drammatica. Tuttavia la vittoria di ieri sera contro il PSG potrebbe aver ridato ai rossoneri nuova linfa vitale, linfa necessaria a spingere gli uomini di Pioli verso una rimonta. È chiaro che una vittoria voglia dire poco alla fine della fiera, così come è chiaro che il tempo per rimediare c’è tutto.

Infatti la prestazione offerta dal Milan contro il PSG ha mostrato che questa squadra ha ancora qualcosa da dare al popolo rossonero. Qualcosa che scaturisce con forza dalle sgasate di Leao e dalle incornate di Giroud. Inoltre c’è anche da sottolineare come il Diavolo abbia ritrovato un ottimo Loftus-Cheek in mezzo al campo, sicuramente uno dei migliori della nottata di San Siro. In più, calendario alla mano, Pioli può pensare ad un piano rimonta, per lo meno in Serie A. Infatti gli scontri diretti del girone d’andata sono ormai alle spalle, mentre Inter e Juve hanno un calendario più complicato.

Milan, il calendario parla rossonero

In casa Milan non era il caso di fasciarsi la testa dopo le difficoltà dell’ultimo mese, come non è il caso di esaltarsi troppo in questo momento. Momento che resta decisamente complicato, sia in Champions League che in Serie A. Tuttavia in campionato i rossoneri possono pensare di arrivare a gennaio in scia a Inter e Juventus, che per ora sembrano essere un passo avanti. Infatti il calendario può parlare rossonero, che non è una lingua, ma ci prendiamo la licenza poetica. In particolare restano solo più due sfide importanti al Diavolo in Serie A: con Atalanta e Fiorentina.

Queste due sfide arriveranno inoltre a breve, in un momento quantomeno particolare. Infatti gli uomini di Pioli hanno ancora addosso le scorie delle sconfitte con Juve ed Udinese, ma c’è da considerare la carica emotiva di ieri sera. Forse è quindi un bene che la partita con la Fiorentina sia il 25/11, mentre quella con l’Atalanta il 9/12. Tra l’altro le due partite avranno come intermezzo Milan-Borussia Dortmund, anch’essa potenziale dose di carica emotiva. Dopodiché tutte partite abbordabili fino a gennaio, in particolare contro Lecce, Frosinone, Monza, Salernitana, Sassuolo ed Empoli. Partite che il Milan ha sempre vinto in stagione, tranne con l’Udinese. Dunque il Diavolo non solo ha speranza, ma deve crederci.