Milan-Psg, mossa a sorpresa a centrocampo di Pioli: le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan e PSG che scenderanno in campo tra un’ora a San Siro. Svelate le scelte di Stefano Pioli.

Manca veramente pochissimo al fischio d’inizio di Milan-PSG, questa sera i rossoneri cercheranno di interrompere questo ciclo negativo che ormai va avanti da un mese. Vincere contro il club francese sarebbe un buon punto di partenza per ricominciare e alleggerire un pò la tensione accumulata in queste ultime settimane.

I rossoneri, per il momento non sono ancora riusciti a vincere in Champions League durante il girone di andata, ora bisognerà fare uno sforzo in più in quello di ritorno.

Le scelte ufficiali di Stefano Pioli

Poco prima del fischio d’inizio, sono state rese note le scelte ufficiali di Pioli che opta per un 4-3-3:

In attacco, il tecnico rossonero schiera il tridente composto da: Leao, Pulisic e Giroud al centro. Al centrocampo: Reijnders, Musah e Loftus-Cheek mentre per quanto riguarda il reparto difensivo: Theo Hernandez, Tomori, Thiaw e Calabria. Tra i pali Maignan.