Milan, Pulisic va in nazionale? La decisione degli USA

Gli Stati Uniti hanno preso una decisione su Christian Pulisic, attaccante del Milan, per la sua convocazione in nazionale.

Il Milan ha centrato una vittoria dal peso specifico enorme contro il PSG in Champions League. Una vittoria che può rilanciare il morale dei rossoneri. Infatti sarà importante andare in pausa con il morale alto. Pausa che coincide con il nuovo avvento delle nazionali sul palcoscenico calcistico.

Milan, Pulisic resta a Milanello

In particolare, per quello che riguarda le convocazioni in nazionale, c’era da chiarire la posizione di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense ha subito un leggero infortunio contro il PSG, per il quale non sono state trovate lesioni muscolari. Di conseguenza restava, se pur lontana, l’ipotesi di una convocazione in nazionale.

Tuttavia l’USMNT, selezione statunitense, ha deciso saggiamente di lasciare a riposo Pulisic. Quindi l’attaccante esterno del Milan resterà alla base rossonera per proseguire il suo percorso di guarigione.

Invece il discorso cambia per Yunus Musah. Il centrocampista rossonero, dopo la buona prestazione di Champions League, è stato chiamato dalla propria nazionale. Di conseguenza Musah si aggregherà al gruppo degli States, a differenza di Christian Pulisic.