Milan, Rafael Leao non basta: Pioli attende un altro big

Il neo acquisto rossonero ha una grande chance per riscattarsi, i tifosi attendono di ammirare le sue giocate da fuoriclasse.

Matchday per il Milan, impegnato nel primo pomeriggio a Lecce per la dodicesima giornata di campionato. I rossoneri hanno l’obbligo di conquistare i tre punti dopo la bruttissima figura con l’Udinese che è costata la sconfitta dinnanzi al proprio pubblico, bisogna a tutti i costi riavvicinarsi all’Inter capolista.

La formazione di Stefano Pioli troverà dall’altra parte del campo un Lecce decisamente fuori forma, i salentini non trovano il successo dal lontano 22 settembre. Del resto, c’è ugualmente da prestare massima attenzione poiché anche i friulani – prima dell’incontro con il Milan – vivevano un periodo di forte crisi.

Il morale del Diavolo rimane alto, la vittoria casalinga con i campioni del Paris Saint Germain ha restituito tanta fiducia alla compagine meneghina che si è resa autrice di una vera e propria impresa. Tra i principali protagonisti del match ci sono sicuramente coloro che sono entrati nel tabellino dei marcatori, ovvero Rafael Leao e Olivier Giroud.

In particolare, l’esterno d’attacco dopo tante partite di blackout – costate numerose critiche – sembra essere tornato ai suoi livelli: il numero 10 rossonero è stato un incubo per la retroguardia parigina. Adesso tutto l’ambiente di fede milanista spera che Leao possa ripetere quanto dimostrato anche in campionato, le sue giocate sono di vitale importanza per le sorti dei lombardi.

Lecce Milan, grande chance per Samu Chukwueze

L’allenatore emiliano, tra poche ore, scioglierà gli ultimi dubbi di formazione per la gara di quest’oggi. Tra i giocatori certi di avere un posto in mezzo al campo dal primo minuto, figura Samu Chukwueze: il neo acquisto rossonero, trasferitosi dal Villareal, ha deluso le aspettative a causa di problemi fisici e della presenza di Pulisic – più delle volte preferito da Pioli. Il nigeriano avrà una grande occasione, i tifosi si aspettano grandi giocate dal suo mancino.

I primi mesi in Italia sono risultati molto complicati per l’esterno, ma adesso la possibilità di mettere fine al periodo negativo è davanti ai suoi occhi: Chukwueze accompagnerà Leao e Giroud nel tridente d’attacco, attenzione perché può arrivare la sua prima marcatura in Serie A. Il Milan crede tanto nelle qualità dell’africano, il tecnico dovrà continuare a plasmarlo al meglio nel gruppo squadra e nei rodaggi tecnici e tattici. I rossoneri attendono il campione.