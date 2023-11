Milan sempre più convinto: assalto all’attaccante, 15 milioni e si chiude

Il Milan continua la ricerca di eventuali innesti sul calciomercato. Ora l’obiettivo è un attaccante; arriva dalla Francia.

A poche ore dal fischio di inizio di Milan Fiorentina il club rossonero dovrà fronteggiare una squadra in forma che adesso ha le concrete possibilità di giocare per un posto importante in Europa. Con la posizione di Stefano Pioli che sembra essere più ballerina del solito il Milan dovrà fare bene in campionato e anche nella prossima settimana contro il Borussia Dortmund, partita che potrebbe segnare un giro di boa nella storia di Pioli al Milan.

La dirigenza rossonera ora dovrà posare una mano sul calciomercato per portare nuovi giocatori a Milanello. Difatti la situazione della rosa rossonera è complicata a causa dei tanti infortuni subiti nel corso della stagione che hanno portato ad uno sfoltimento di alcuni reparti; tra gli ultimi troviamo l’infortunio di Okafor subito con la sua nazionale svizzera. Ora si dovrà lasciare spazio ai giovani talenti, come potrebbe accadere con Camarda, ma bisognerà anche correre ai ripari intervenendo sul mercato. Ora c’è un nuovo obiettivo per la dirigenza rossonera, si tratta del giovane Akor Adams, del Montpellier.

Milan, nuovo obiettivo in attacco

Arriva dalla Francia ed è un classe 2000; scopriamo il nuovo obiettivo rossonero in forza al Montpellier.

Troppi gli infortuni che hanno caratterizzato l’era rossonera di Stefano Pioli al Milan. Troppi stop per guai fisici che hanno messo in secondo piano il bel mercato portato avanti da Furlani e Moncada nel corso della sessione estiva.

Ora Pioli è in una situazione di “dentro o fuori” e la società vorrà fare di tutto pur di non arrivare al cambio in panchina. Tra le varie azioni ecco l’intervento sul calciomercato. Ora c’è un nuovo nome e secondo Calciomercato.com è il nome di Akor Adams.

Si tratta di un attaccante classe 2000 ora in forza al Montpellier. Il nazionale nigeriano in questa stagione ha già totalizzato 11 presenze contornati da 7 gol. L’attaccante 23enne è passato nel corso di questa stagione al club francese e la sua valutazione è di 15 milioni di euro circa. Il prezzo non è un ostacolo, essendo molto accessibile, e il Milan potrebbe attenzionarlo se l’affare Jonathan David non dovesse andare in porto.

Dunque tra i tanti nomi papabili potrebbe esserci un altro outsider che potrebbe fare comodo già per Gennaio per correre ai ripari in una situazione offensiva del Milan che appare più statica del solito con pochi efffettivi e, soprattutto, con pochi gol.