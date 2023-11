Milan, spunta il primo nome per la difesa: è stato visionato anche da vicino

Il Milan ha carenza di nomi nella sua retroguardia, dunque è stato messo nel mirino e visionato un nuovo centrale.

Il Milan ha centrato una vittoria dal peso specifico non quantificabile nella notte di Champions League di San Siro. Il ritorno a Milano di Donnarumma è stato fatale al PSG, ma non per colpa del portiere della Nazionale, sicuramente uno dei migliori in campo. La dimostrazione che viene fuori dal manto di San Siro recita che, quando Leao e Giroud sono dentro la partita, il Milan non deve avere paura di nessuno. Nemmeno di Kylian Mbappe. Ora i rossoneri vanno a caccia di un passaggio del turno insperato fino a qualche giorno fa, mentre le batterie della confidenza vanno ricaricandosi.

Infatti il Milan può sicuramente trovare nuova fiducia grazie alla super vittoria di ieri sera, fiducia propedeutica alla rincorsa del duo di testa Inter-Juve. Sempre dando un occhio allo scontro diretto post pausa nazionali. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica in casa Milan. Il gol di Skriniar, lasciato completamente solo, ha mostrato ancora qualche lacuna difensiva dettata dalla disattenzione. In particolare una disattenzione che può nascere dal forcing al quale i centrali sono costretti in questo periodo di magra nel reparto. Di conseguenza il Milan sta pensando di muoversi per gennaio, mettendo da parte il problema bomber.

Milan, i nomi per la difesa

Dopo gli infortuni di Kalulu e Pellegrino il Milan guarda al mercato di riparazione invernale per cercare di mettere una pezza ai buchi che si sono creati nel reparto difensivo. In particolare Simon Kjaer non può essere l’unica rotazione di una squadra da tre impegni in sette giorni, contando Tomori e Thiaw titolari inamovibili. Una squalifica o un problemino potrebbero mettere in seria difficoltà Pioli. Per questo, come riportato da Tuttosport, Moncada è al lavoro su Lloyd Kelly del Bournemouth. Il classe ’98 è però anche nel mirino della Juve, soprattutto perché il suo contratto è in scadenza nel 2024.

Tuttavia pare che Moncada abbia guadagnato terreno sulla Juve, tanto da aver già parlato direttamente con il giocatore inglese. Inoltre Kelly troverebbe una folta colonia di anglofoni al Milan, nonché il compagno di nazionale Tomori. Tuttavia il fatto che sia in scadenza nel 2024 fa gola a tanti altri club che l’hanno messo nel mirino. Di conseguenza il piano B è già pronto per i rossoneri: O per meglio dire i piani B. Infatti sono tre le alternative che il Diavolo sta seguendo: Esteve, Koulierakis e van Breemen. Nonostante i tanti nomi l’obiettivo principale del Milan resta Kelly del Bournemouth.