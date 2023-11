Milan sul nuovo talento olandese, la dirigenza vola in svizzera

Il Milan non perde tempo e vola in svizzera: la dirigenza rossonera punta tutto sul nuovo talento olandese.

Una settimana difficile per il Milan che dopo la sconfitta con l’Udinese deve voltare pagina e concentrarsi sulla Champions League. Domani il primo match del girone di ritorno con il Paris Saint-Germain a San Siro.

I rossoneri sono chiamati a trovare la prima vittoria in Europa in una partita tutt’altro che facile. Poi una trasferta tutt’altro che facile contro il Lecce con una squadra decimata, vittima di una serie di infortuni a complicare ulteriormente le cose.

La dirigenza del Milan vola in svizzera per il nuovo talento

La dirigenza, dunque, è chiamata ad alcuni accorgimenti che possano valorizzare la squadra anche in ottica futura. Per questo negli ultimi giorni si è mossa in vista delle prossime finestre di mercato al fine di anticipare la concorrenza.

Ultimo giocatore inserito nella lista dei desideri Finn Van Breemen, difensore del Basilea che sta incantando tutti con le sue prestazioni nel campionato svizzero. Tanto che Moncada stesso è andato a visionarlo, come riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport:

Moncada è andato a vedere il Basilea per osservare Van Breemen, difensore olandese, molto giovane, che sta facendo molto bene con il Basilea. Fa parte di una lista di giocatori visionati.

Il 20enne è arrivato in estate e ha firmato un contratto fino al 2027. Il Milan continuerà a monitorare la crescita del ragazzo e proverà a strapparlo al Basilea nelle prossime sessioni di calciomercato.