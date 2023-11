Milan, torna Ibrahimovic? La posizione di Cardinale

L’icona rossonera è pronta a rientrare in società, c’entrano gli ultimi risultati del Milan.

Il Milan si prepara al posticipo di questa sera che vedrà i rossoneri impegnati con l’Udinese di Cioffi, a San Siro. La missione del Diavolo è rialzarsi dopo tre partite senza vittorie – con Juventus, Paris Saint Germain e Napoli – che hanno scatenato il malcontento di tanti tifosi milanisti che puntano il dito soprattutto su Stefano Pioli.

Il tecnico emiliano è accusato di scelte di formazione sbagliate, sia dal primo minuto che a gara in corso. Nello spogliatoio rossonero non si respira aria di grande entusiasmo, i dissensi tra Giroud e Leao con l’allenatore lo dimostrano. Tuttavia lo sguardo è puntato alla gara di questa sera, non sono ammesse giustificazioni o scusanti.

Cardinale vuole il ritorno di Ibra, i tifosi sognano

Il clima non idilliaco presente in quel di Milanello sta inducendo a nuove riforme all’interno dei piani alti della società. In particolare, il patron Gerry Cardinale avrebbe individuato in Zlatan Ibrahimovic la figura più adatta a risollevare il morale della squadra.

Infatti, come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il proprietario del Milan sta spingendo per il ritorno di Ibra a cui avrebbe proposto l’importante ruolo di consulente personale. Le parti si incontreranno a breve per avvicinarsi alla fumata bianca, tutto è nelle mani di Zlatan: la decisione finale spetta a lui. I supporters meneghini sognano di riavere in rossonero il proprio idolo.