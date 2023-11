Milan, tutto fatto: c’è l’annuncio, Pioli esulta in vista della Fiorentina

Stefano Pioli, nonostante l’emergenza offensiva, può esultare: il comunicato ufficiale dà il via libera all’operazione.

Sabato sera è in programma una sfida delicatissima per la partecipazione alla prossima Champions League. I rossoneri arrivano da un periodo molto difficile. Nelle ultime 4 partite di campionato i rossoneri hanno collezionato soltanto 2 punti con Napoli e Lecce, contro i quali ha subito una doppia rimonta.

Nel caso della trasferta in salento, un episodio dubbio al Var a sfavore, sarebbe costata ai rossoneri addirittura una sconfitta allo scadere. Una vittoria che manca da fin troppo tempo: è dal 7 ottobre che i rossoneri non collezionano 3 punti al termine di una gara di campionato, quando Giroud ha ricoperto il ruolo di portiere e Pulisic ha punito il Genoa dopo un presunto fallo di mano molto contestato.

Stefano Pioli è invaso da una pioggia di critiche ed il suo unico obiettivo è di tornare a fare risultato dopo la vittoria convincente in Champions League contro il Paris Saint-Germain per 3-1. La sua posizione in panchina non è stata mai messa in discussione dalla società ma un possibile passo falso contro i Viola sarebbe probabilmente fatale. La buona sorte, però, non lo ha aiutato di certo e contro la Fiorentina ci saranno diversi indisponibili: Giroud, Leao e si è aggiunto nelle ultime ore anche Okafor, il quale ha riportato una lesione muscolare nell’ultima partita giocata con la Svizzera.

Pioli si gioca l’ultima carta, arriva il comunicato

Stefano Pioli è in emergenza lì davanti e contro la Fiorentina si dovrà giocare una carta diversa dalle altre. Il calciatore ripreso dalla primavera rossonera è Francesco Camarda, classe 2008, in spolvero anche nella Nazionale Under 17 con cui, in 6 partite ha già siglato ben 4 gol. Un vero e proprio prodigio con la Primavera con cui sta abbattendo qualsiasi record. Tra campionato Youth League e Coppa Italia Primavera, nelle prime 6 partite, ha già collezionato 6 reti.

Alcune dichiarazioni di personaggi celebri nel mondo rossonero fanno capire quanto abbia fatto innamorare chi lo ha osservato: tra questi la leggenda Billy Costacurta che, prendendo in considerazione il gol in rovesciata in Youth League contro il PSG, l’ha definito più forte e funzionale di Luka Jovic. Di seguito il comunicato ufficiale in cui la federazione ha accettato la deroga per convocare il giocatore classe 2008, esente dal contratto da professionista: “Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., è stata concessa deroga ai seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati: A.C. Milan SPA, Camarda Francesco, nato il 10/03/2008″.