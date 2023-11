Milan Udinese, i consigli fantacalcio: ecco quali rossoneri schiare e quali no

Il Milan torna in campo dopo un momento negativo vissuto nell’ultimo periodo: contro l’Udinese sarà fondamentale anche per il fantacalcio.

La squadra di Stefano Pioli deve tornare in campo con un solo risultato possibile: la vittoria. Dopo le ultime partite la classifica si è fatta un po’ più complessa e ora la tifoseria chiede un miglioramento immediato per riuscire a essere protagonisti fino alla fine della stagione. È un momento molto complesso per i rossoneri visto che il pareggio di Napoli ha messo in mostra tutte le lacune della squadra e anche le difficoltà che si stanno vivendo all’interno dello spogliatoio.

Il fantacalcio è un argomento molto importante che riguarda da molto vicino tutti i calciatori, compresi quelli del Milan che sono anche la “gioia” o la “delusione” dei fantallenatori di tutta Italia.

Consigli Fantacalcio Milan Udinese: ecco chi schierare

Milan Udinese sarà una partita importantissima anche per il fantacalcio, visto che tutta la rosa rossonera è sicuramente a disposizione dei fantallenatori italiani. Andiamo ad analizzare nel dettaglio, giocatore per giocatore, perché schierarli e perché no.

MAIGNAN – A Napoli ha giocato una delle sue peggiori partite da quando veste la maglia rossonera ma è stato anche fondamentale per salvare il 2-2 finale. Non schierarlo contro l’Udinese sarebbe un delitto, considerando anche il momento negativo dei friulani.

CALABRIA – Dopo la querelle verbale a distanza con Pioli, a Napoli è stato uno dei migliori in campo con un duello meraviglioso con Kvaratskhelia. Ha anche sfiorato il gol, mettendo in mostra la sua pericolosità offensiva. Da schierare ancora, è “arrabbiato” e in fiducia.

THIAW – Il difensore tedesco era assente a Napoli per squalifica ma anche lui arriva da un periodo personale molto complicato. Sarà titolare contro l’Udinese e ora vuole tornare a riprendersi i voti positivi: schieratelo.

TOMORI – Fikayo Tomori è imprescindibile per il Milan e per Pioli. E deve esserlo anche per voi che avete creduto in lui al fantacalcio quest’estate. L’Udinese è un avversario sicuramente abboardabile per la difesa rossonera e magari potrebbe essere utile un suo colpo di testa per vincere la partita.

THEO HERNANDEZ – Da troppo tempo senza gol e assist. I bonus sono il motivo per cui si è speso tantissimo per acquistarlo e ora per il vice capitano rossonero è arrivato il momento di tornare a brillare. Non potete non schierarlo.

MUSAH – Si sta prendendo sempre di più cura del centrocampo rossonero. È l’uomo di rottura giusto in mezzo al campo e anche contro il Napoli ha mostrato grqnde maturità. Forse non porterà bonus nemmeno contro l’Udinese e il suo modo di giocare potrebbe, invece, portare un altro 0,5. Evitate di schierarlo se avete centrocampisti più offensivi.

KRUNIC – Il ritorno in campo dopo l’infortunio è stato molto sfortunato. Poche partite buone e degne di grandi voti, ma tante difficoltà e pericoli passati dalle sue parti. Il centrocampo dell’Udinese è molto fisico, forse sarebbe il caso di non schierarlo se avete centrocampisti più portati al gol e ai bonus.

REIJNDERS – Per spaziomilan.it è proprio Reijnders la sorpresa di giornata. Ha le qualità per far male dalla distanza e con grandi inserimenti. Schieratelo, dai suoi piedi potrebbe nascere un bel gol.

ROMERO – Prima da titolare per l’attaccante argentino ex Lazio. La scelta di Pioli dovrebbe ricadere su di lui per tenere a riposo Pulisic. Se a inizio anno avete puntato un credito su di lui, è arrivato il momento di schierarlo.

GIROUD – Anche superfluo consigliarlo. La doppietta di Napoli potrebbe aver riacceso i suoi istinti offensivi e cercherà di far esultare si nuovo i suoi tifosi a San Siro.

LEAO – Per lui vale lo stesso discorso di Theo Hernandez: ora serve sbloccarsi. La fascia mancina ha bisogno di tornare a sgasare e può fare grandi cose contro una difesa non troppo attenta come quella dell’Udinese.

OKAFOR – Potrebbe essere il primo cambio offensivo, visto che poi c’è la Champions League contro il PSG. Lo svizzero ha già segnato e potrebbe essere importante se la partita dovesse essere chiusa: se volete rischiare potete schierarlo.

JOVIC – Il serbo non riesce a sbloccarsi, ha un rapporto molto complesso con la Serie A. Potrebbe entrare al posto di Giroud nel secondo tempo ma non è il caso di inserirlo in formazione, soprattutto se avete altri attaccanti titolari a disposizione.

ADLI – Chi ce l’ha è stato già coraggioso a inizio anno. Può subentrare in mezzo al campo per dare respiro a Krunic o Reijnders ma difficilmente sarà utile in zona gol.